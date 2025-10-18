AMERIČKA VOJSKA POTOPILA “NARKO-PODMORNICU” Tramp se hitno oglasio
DVOJICA preživelih u napadu američkog vojnog napada na plovilo za koje se sumnja da je prevozilo drogu na Karibima, biće poslati u Ekvador i Kolumbiju, njihove matične zemlje gde će biti procesuirani, rekao je danas predsednik SAD Donald Tramp.
On je saopštio da su dve osobe na brodu poginule, a da se dve koje su preživele šalju u svoje matične zemlje ''radi pritvora i krivičnog gonjenja''.
- Bila mi je velika čast da uništim veoma veliku PODMORNICU ZA PREVOZ DROGE koja je plovila ka Sjedinjenim Državama dobro poznatom tranzitnom rutom za trgovinu drogom - napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
On je dodao da su ''američke obaveštajne službe potvrdile da je ovaj brod bio natovaren uglavnom fentanilom i drugim ilegalnim narkoticima''.
Američka vojska je spasila dve osobe nakon što je u četvrtak napala podmornicu, u najmanje šestom takvom napadu od početka septembra. Preživele su spasili helikopterom američke vojske i prevezeni su na ratni brod američke mornarice na Karibima, gde su bili zadržani do sinoć.
(Tanjug)
Preporučujemo
DOVOLjNO JE ŠTO TRAMP NIJE REKAO “NE” Zelenski poslao jasnu poruku
18. 10. 2025. u 20:36
OBEĆANjE, LUDOM RADOVANjE: Na šta će sve Zelenski da se obaveže pred Trampom
16. 10. 2025. u 19:38
MOGU DA UNIŠTE SVE ŠTO POŽELIM: Tramp naručio 28 novih bombardera (VIDEO)
13. 10. 2025. u 17:47
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)