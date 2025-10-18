AMERIČKA VOJSKA POTOPILA “NARKO-PODMORNICU” Tramp se hitno oglasio

DVOJICA preživelih u napadu američkog vojnog napada na plovilo za koje se sumnja da je prevozilo drogu na Karibima, biće poslati u Ekvador i Kolumbiju, njihove matične zemlje gde će biti procesuirani, rekao je danas predsednik SAD Donald Tramp.

Foto: Tanjug/AP

On je saopštio da su dve osobe na brodu poginule, a da se dve koje su preživele šalju u svoje matične zemlje ''radi pritvora i krivičnog gonjenja''.

- Bila mi je velika čast da uništim veoma veliku PODMORNICU ZA PREVOZ DROGE koja je plovila ka Sjedinjenim Državama dobro poznatom tranzitnom rutom za trgovinu drogom - napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je dodao da su ''američke obaveštajne službe potvrdile da je ovaj brod bio natovaren uglavnom fentanilom i drugim ilegalnim narkoticima''.

Američka vojska je spasila dve osobe nakon što je u četvrtak napala podmornicu, u najmanje šestom takvom napadu od početka septembra. Preživele su spasili helikopterom američke vojske i prevezeni su na ratni brod američke mornarice na Karibima, gde su bili zadržani do sinoć.

(Tanjug)