ZELENSKI SE VRAĆA U UKRAJINU PRAZNIH RUKU: Beznadežna situacija - a evo za šta Tramp nije hteo ni da čuje
VLADIMIR Zelenski se posle sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom vraća u Ukrajinu praznih ruku, objavio je italijanski list „Antidiplomatiko“.
- Kao što se i očekivalo, posle telefonskog razgovora Moskve i Vašingtona u četvrtak, Zelenski se našao u beznadežnoj poziciji: ništa od raketa ‘tomahavk’, drugo naoružanje takođe nisu dali i nisu dopustili napade u dubinu ruske teritorije - piše list.
Takođe, u članku se navodi da čak ni jedini kec iz rukava koji je imao Zelenski – razmena „tomahavka“ za dronove – nije dao nikakve rezultate.
Kako se ističe, jedino što je Tramp posle razgovora spreman da da Zelenskom jeste tapšanje po ramenu, ‘komplimenti’ na račun odela i saosećanje sa predstavnikom zemlje koja je u velikim problemima.
Tramp i Zelenski su se sastali u Beloj kući u petak, a Si-En-En je preneo da je američki predsednik jasno stavio do znanja da Kijev neće dobiti rakete velikog dometa, kao i da se tokom razgovora stvorio utisak da je Zelenski opredeljen za eskalaciju i prolongiranje sukoba.
„Aksios“ je preneo da su razgovori bili teški i da je američki lider imao oštar stav. Prema rečima jednog od izvora tog portala, razgovori su prošli loše.
(Sputnjik)
