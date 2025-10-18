TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Ima poginulih, dvoje dece povređeno u teškom lančanom sudaru
U SUDARU šest vozila na autoputu M-2 u gradskom okrugu Serpuhov, tri osobe su poginule, a dvoje dece je povređeno.
To je saopštila Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Moskovsku oblast.
Prema agenciji, vozač kamiona sudario se sa tri kamiona i dva putnička automobila.
Utvrđuju se okolnosti nesreće, piše REN TV.
