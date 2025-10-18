Svet

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Ima poginulih, dvoje dece povređeno u teškom lančanom sudaru

Novosti online

18. 10. 2025. u 18:00

U SUDARU šest vozila na autoputu M-2 u gradskom okrugu Serpuhov, tri osobe su poginule, a dvoje dece je povređeno.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА: Има погинулих, двоје деце повређено у тешком ланчаном судару

Foto: Shutterstock

To je saopštila Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Moskovsku oblast.

Prema agenciji, vozač kamiona sudario se sa tri kamiona i dva putnička automobila.

Utvrđuju se okolnosti nesreće, piše REN TV.

Svet

