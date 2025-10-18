POZNATOM BIZNISMENU ŽENA UMRLA OD RAKA: Dve nedelje kasnije pronađen je mrtav u kući

NAJDžEL Ki (51), koji je vodio građevinsku konsultantsku firmu zajedno sa svojom pokojnom suprugom Šilom, pronađen je mrtav u domu koji su delili sa njenim sinom u mestu Toton u Hempširu, u četvrtak popodne.

Gospođa Ki je umrla 2. oktobra, nakon kratke borbe s rakom, samo dva meseca nakon što joj je postavljena dijagnoza. Njen suprug je tada rekao da je njena smrt „ostavila ogromnu prazninu u svetu i u našim srcima“.

Muškarac star 31 godinu iz Totona uhapšen je pod sumnjom za ubistvo, nakon što je pronađen teško povređen na mestu događaja.

Policija Hempšira saopštila je da je odveden u bolnicu na lečenje i da se očekuje da će uskoro biti zadržan u pritvoru.

Forenzičari su u petak viđeni kako pretražuju kuću, dok je policijska traka i dalje ogradila ulicu u mirnom kraju, a detektivi nastavili istragu, piše Dejli mejl.

Šokirani komšije opisali su gospodina Kija kao „šarmantnog” i „prijateljski nastrojenog” čoveka koji je uvek imao vremena za druge i bio važan deo zajednice.

Jedan komšija je rekao:

„Za Božić bi postavio ogromnog Deda Mraza na naduvavanje i pozivao decu iz kraja da dođu da ga vide. To je užasno tužno, jer će upravo ta kuća ove godine biti prazna - bez ukrasa, iz očiglednih razloga.”

Drugi komšija ga je opisao kao dobrog suseda koji je uvek imao osmeh i ljubaznu reč, dok je treći rekao da ga je često viđao u dvorištu ili u šetnji sa psom - uvek pozitivan i nasmejan.

Njihovi komentari dolaze samo nekoliko dana nakon što je gospodin Ki odao počast svojoj pokojnoj supruzi, objavom na društvenim mrežama u kojoj je napisao da je ispunjen „neverovatnom tugom“.

U toj objavi je napisao:

„Uprkos njenoj hrabroj borbi uz intenzivnu hemioterapiju i zračenje, niko nije očekivao da će je bolest tako brzo odneti. Primljena je u bolnicu rano ujutru zbog problema s disanjem i preminula sredinom prepodneva. Voleo bih da svakome pojedinačno kažem, da možemo da podelimo uspomene na nju, ali to jednostavno nije moguće. Za mene - biti moja supruga govori sve što treba da se kaže. Bila je neverovatna supruga, majka i baka.”

Portparol policije Hempšira izjavio je ranije:

„Detektivi i dalje rade na mestu događaja dok istraga i prikupljanje dokaza napreduju. Svako ko ima bilo kakve informacije može razgovarati s našim uniformisanim policajcima koji patroliraju u tom području."

