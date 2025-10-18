"VREME JE ZA DOGOVOR" Tramp pozvao Zelenskog da okonča sukob u Ukrajini

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp saopštio je da je pozvao ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog da krene u dogovor i okonča konflikt sa Rusijom, istovremeno poručivši da je isti apel uputio i ruskom lideru Vladimiru Putinu.

Tanjug/AP Photo/Ben Curtis

„Nastupilo je vreme da se zaustave ubistva i postigne sporazum“, napisao je Tramp na mreži "Istina", dodajući da će „obe strane sebe proglasiti pobednicima, ali da će konačnu reč o tome ipak dati istorija“.

Tramp je naglasio da će predstojeći susret sa predsednikom Rusije u Budimpešti biti bilateralan, bez učešća predstavnika kijevskog režima. Po njegovim rečima, postoji uverenje u uspeh rešavanja ukrajinskog pitanja, „događaji se razvijaju prilično dobro“, a prioritet je dugoročno rešenje konflikta.

Govoreći o potencijalnoj isporuci krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini, šef Bele kuće je upozorio da bi odobravanje dalekometnih udara američkim oružjem dovelo do eskalacije, a transfer raketa „mogao bi da dovede do mnogih loših stvari“.

Prema navodima portala Aksios, Tramp je Zelenskom obrazložio da ne namerava da isporuči ovo oružje — barem zasad.

Posle susreta sa američkim liderom, Zelenski je dao kratku i uzdržanu izjavu, navevši da je sa Trampom razgovarao i o dalekometnim raketama i o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, ali bez detalja.

- Odlučili smo da o tome ne govorimo, jer SAD ne žele eskalaciju - poručio je kratko Zelenski.

Podsetimo, u telefonskom razgovoru u četvrtak, predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, posvetili su posebnu pažnju ukrajinskom pitanju. Kako je saopštio pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov, Putin je potvrdio privrženost diplomatskom putu i dao opširne ocene situacije; dvojica lidera razmatrala su novi susret u Budimpešti.

Tema je bila i moguća isporuka američkih raketa Ukrajini, a Putin je naglasio da to oružje ne bi promenilo situaciju na frontu, ali bi ozbiljno narušilo rusko-američke odnose, dok je Tramp pozvao da se sukob što pre okonča, ističući da bi to otvorilo „kolosalne perspektive“ za ekonomsku saradnju Rusije i SAD.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć