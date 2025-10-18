Svet

"VREME JE ZA DOGOVOR" Tramp pozvao Zelenskog da okonča sukob u Ukrajini

Марија Стевановић
Marija Stevanović

18. 10. 2025. u 08:33

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp saopštio je da je pozvao ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog da krene u dogovor i okonča konflikt sa Rusijom, istovremeno poručivši da je isti apel uputio i ruskom lideru Vladimiru Putinu.

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ДОГОВОР Трамп позвао Зеленског да оконча сукоб у Украјини

Tanjug/AP Photo/Ben Curtis

„Nastupilo je vreme da se zaustave ubistva i postigne sporazum“, napisao je Tramp na mreži "Istina", dodajući da će „obe strane sebe proglasiti pobednicima, ali da će konačnu reč o tome ipak dati istorija“.

Tramp je naglasio da će predstojeći susret sa predsednikom Rusije u Budimpešti biti bilateralan, bez učešća predstavnika kijevskog režima. Po njegovim rečima, postoji uverenje u uspeh rešavanja ukrajinskog pitanja, „događaji se razvijaju prilično dobro“, a prioritet je dugoročno rešenje konflikta.

Govoreći o potencijalnoj isporuci krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini, šef Bele kuće je upozorio da bi odobravanje dalekometnih udara američkim oružjem dovelo do eskalacije, a transfer raketa „mogao bi da dovede do mnogih loših stvari“.
Prema navodima portala Aksios, Tramp je Zelenskom obrazložio da ne namerava da isporuči ovo oružje — barem zasad.

Posle susreta sa američkim liderom, Zelenski je dao kratku i uzdržanu izjavu, navevši da je sa Trampom razgovarao i o dalekometnim raketama i o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, ali bez detalja.

- Odlučili smo da o tome ne govorimo, jer SAD ne žele eskalaciju - poručio je kratko Zelenski.

Podsetimo, u telefonskom razgovoru u četvrtak, predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, posvetili su posebnu pažnju ukrajinskom pitanju. Kako je saopštio pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov, Putin je potvrdio privrženost diplomatskom putu i dao opširne ocene situacije; dvojica lidera razmatrala su novi susret u Budimpešti.
Tema je bila i moguća isporuka američkih raketa Ukrajini, a Putin je naglasio da to oružje ne bi promenilo situaciju na frontu, ali bi ozbiljno narušilo rusko-američke odnose, dok je Tramp pozvao da se sukob što pre okonča, ističući da bi to otvorilo „kolosalne perspektive“ za ekonomsku saradnju Rusije i SAD.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem