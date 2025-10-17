"STOTINE HILJADA VOJNIKA STIŽE U JEDINICE" Medvedev porukom zabrinuo sve neprijatelje
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev rekao je da je u ruske vojne jedinice stiglo 336.000 ljudi koji su potpisali ugovore 2025. godine, kao i 28.000 dobrovoljaca.
"Ukupno je u naše vojne jedinice stiglo 336.000 ljudi koji su ove godine potpisali ugovore, kao i 28.000 dobrovoljaca. To su trenutne brojke", rekao je Medvedev.
On je ocenio i da je situacija sa borcima na ugovor "zadovoljavajuća".
U međuvremenu, ruske snage napreduju na frontu.
Oslobodile su naselje Privolje u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i Tiho i Pesčano u Harkovskoj oblasti, saopštilo je ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
(RIA Novosti)
