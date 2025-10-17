Svet

"STOTINE HILJADA VOJNIKA STIŽE U JEDINICE" Medvedev porukom zabrinuo sve neprijatelje

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

17. 10. 2025. u 20:51

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev rekao je da je u ruske vojne jedinice stiglo 336.000 ljudi koji su potpisali ugovore 2025. godine, kao i 28.000 dobrovoljaca.

СТОТИНЕ ХИЉАДА ВОЈНИКА СТИЖЕ У ЈЕДИНИЦЕ Медведев поруком забринуо све непријатеље

Foto: Profimedia/Ilustracija

"Ukupno je u naše vojne jedinice stiglo 336.000 ljudi koji su ove godine potpisali ugovore, kao i 28.000 dobrovoljaca. To su trenutne brojke", rekao je Medvedev.

On je ocenio i da je situacija sa borcima na ugovor "zadovoljavajuća".

U međuvremenu, ruske snage napreduju na frontu.

Oslobodile su naselje Privolje u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i Tiho i Pesčano u Harkovskoj oblasti, saopštilo je ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

(RIA Novosti)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem