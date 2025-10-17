"NE TREBA ODLAGATI U NEDOGLED" Oglasili se iz Kremlja: Evo kada će se sastati Putin i Tramp
SASTANAK predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa može se održati u roku od dve nedelje ili nešto kasnije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Takođe je napomenuo i da je njihov zajednički stav „da ne treba ništa odlagati u nedogled“. Prema rečima Peskova, tokom telefonskog razgovora u četvrtak, ruski lider je detaljno izložio poziciju Moskve u vezi sa potencijalnim isporukama raketa „tomahavk“.
Odgovarajući na pitanje da li je razgovor umanjio rizik isporuka „tomahavka“ Kijevu, Peskov je poručio da „to treba pitati američke partnere“. Takođe je dodao da Rusija ostaje otvorena za mirno rešavanje krize u Ukrajini, što je, kako je podsetio, i Putin potvrdio u razgovoru sa Trampom.
Portparol je istovremeno istakao da sadržaj razgovora dvojice predsednika treba da ostane izvan medija. - Zato i postoji razgovor u formatu tet-a-tet - napomenuo je Peskov i dodao da su Putin i Tramp u telefonskom razgovoru i formalno izrazili volju da se samit održi u Mađarskoj.
Kazao je i da šefovi diplomatija Rusije i SAD Sergej Lavrov i Marko Rubio već uveliko rade na pripremi sastanka Putina i Trampa.
(Sputnjik)
