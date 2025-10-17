MOĆAN NAPAD NA NATO AVIONE: Ruska vojska izvela udar na aerodrom u Krivom Rogu (VIDEO)
RUSKA vojska izvela je napade na vojni aerodrom u Krivom Rogu, gde su se nalazile i letelice NATO, saopštio je za RIA Novosti koordinator nikolajevskog gerilskog pokreta Sergej Lebedev.
Prema njegovim navodima, odjeknulo je oko 15 eksplozija, a u zoni aerodroma izbio je veliki požar. Lebedev tvrdi da je na aerodromu bilo do pet aviona, kao i da se sa te lokacije „masovno lansiraju dronovi“ ka Krimu, Krasnodarskom kraju i južnom Rostovskoj oblasti.
Pod udarom je, kako se navodi, bio i veliki železnički čvor sa više hangara i skladišta naoružanja.
Ukrajinske vlasti su prethodno saopštile da je u Krivom Rogu tokom vazdušne uzbune zabeleženo više od deset detonacija.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
DIREKTOR RUSKE SVR: Isporuku "tomahavka" shvatićemo kao neprijateljski korak
17. 10. 2025. u 09:16
POGLEDAJTE - RUSKE BOMBE JOŠ UBOJITIJE: Domet duplo povećan u odnosu na stare (VIDEO)
16. 10. 2025. u 16:33
BRITANSKI MEDIJI: Raketama "tomahavk" u Ukrajini upravljaće vojska SAD (VIDEO)
16. 10. 2025. u 14:45
PESKOV O RATU U UKRAJINI: Rusija izvodi SVO dok se ne steknu uslovi za diplomatiju
16. 10. 2025. u 14:10
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)