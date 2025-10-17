Svet

MOĆAN NAPAD NA NATO AVIONE: Ruska vojska izvela udar na aerodrom u Krivom Rogu (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 09:56

RUSKA vojska izvela je napade na vojni aerodrom u Krivom Rogu, gde su se nalazile i letelice NATO, saopštio je za RIA Novosti koordinator nikolajevskog gerilskog pokreta Sergej Lebedev.

Foto: EPA

Prema njegovim navodima, odjeknulo je oko 15 eksplozija, a u zoni aerodroma izbio je veliki požar. Lebedev tvrdi da je na aerodromu bilo do pet aviona, kao i da se sa te lokacije „masovno lansiraju dronovi“ ka Krimu, Krasnodarskom kraju i južnom Rostovskoj oblasti.

Pod udarom je, kako se navodi, bio i veliki železnički čvor sa više hangara i skladišta naoružanja.

Ukrajinske vlasti su prethodno saopštile da je u Krivom Rogu tokom vazdušne uzbune zabeleženo više od deset detonacija.

sputnikportal.rs

