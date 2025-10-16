Svet

EVO GDE SE SASTAJU PUTIN I TRAMP: Šef Bele kuće otkrio detalje

В.Н.

16. 10. 2025. u 19:32

NAKON telefonskog razgovora, američki predsednik Donald Tramp otkrio je mesto sastanka sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Foto: Tanjug/AP photo

Donald Tramp i Vladimir Putin sastaće se u Mađarskoj.

- Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsednikom Vladimirom Putinom iz Rusije, i bio je veoma produktivan. Predsednik Putin čestitao je meni i Sjedinjenim Državama na velikom postignuću mira na Bliskom istoku, nečemu što, kako je rekao, ljudi sanjaju vekovima. Smatram da će uspeh na Bliskom istoku pomoći u našim pregovorima kako bismo okončali rat sa Rusijom i Ukrajinom - naveo je Tramp i nastavio:

"Predsednik Putin se zahvalio Prvoj dami, Melaniji, na njenom angažmanu sa decom. Bio je veoma zahvalan i rekao da će se to nastaviti. Takođe smo mnogo vremena posvetili razgovoru o trgovini između Rusije i Sjedinjenih Država kada rat u Ukrajini bude završen. Na kraju poziva, dogovorili smo se da će sledeće nedelje biti održan sastanak naših visokih savetnika. Početne sastanke SAD vodiće državni sekretar Marko Rubio, zajedno sa drugim imenovanim osobama. Lokacija sastanka još nije određena. Predsednik Putin i ja ćemo se zatim sastati na unapred dogovorenoj lokaciji, u Budimpešti, Mađarska, kako bismo videli da li možemo okončati ovaj nečasni rat između Rusije i Ukrajine. Predsednik Zelenski i ja sastaćemo se sutra u Ovalnom kabinetu, gde ćemo razgovarati o mom razgovoru sa predsednikom Putinom i o mnogim drugim pitanjima. Verujem da je današnji telefonski razgovor doneo veliki napredak".

