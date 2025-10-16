Svet

TRAMP ĆE DANAS RAZGOVARATI SA PUTINOM Aksios: Poziv će biti održan pre susreta sa Zelenskim

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

16. 10. 2025. u 16:28

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razgovaraće danas telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini, rekao je dobro obavešten izvor za Aksios.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

Razgovor će se održati dan pre nego što Tramp ugosti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Beloj kući. 

Tramp i Zelenski će razgovarati o mogućnosti da Ukrajina dobije "tomahavk" rakete dugog dometa.

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Tramp je prošle nedelje rekao da je Zelenskom rekao da bi mogao da postavi Putinu novi ultimatum: "ili da Rusija započne ozbiljne mirovne pregovore, ili Ukrajina dobija 'tomahavke'".
 

(Tanjug)

14. 10. 2025. u 13:06

