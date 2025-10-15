BIVŠA UČESNICA POZNATE EMISIJE UBIJENA: Otkriveni detalji potresli su celu Belorusiju
BIVŠA učesnica emisije "Glas" nestala je tokom svog poslovnog putovanja u Tajland, da bi kasnije, kako se sumnja, bila prodata za organe u Mjanmaru.
Kako se navodi u Telegram kanalu Shot, devojka iz Minska je otišla u Bankok nakon što je pronašla oglas za posao manekenke.
Nažalost, umesto posla, završila je u ringu ilegalne trgovine ljudima i kol centar prevara u Mjanmaru nakon čega joj se gubi svaki trag.
Ubrzo su nepoznate osobe pozvale njenu porodicu i tvrdile da je devojka prodata zbog svojih organa i da je telo kremirano.
Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije je potvrdilo da su izgubili kontakt sa njom još 4. oktobra te da ambasada Belorusije u Vijetnamu aktivno sarađuje sa lokalnim vlastima u potrazi u koju su uključene bezbednosne službe Mjanmara i počasni konzuli u Bankoku i Jangonu.
Slučaj dolazi nakon velike međunarodne operacije u februaru i martu ove kodine kada su bezbednosne agencije iz Kine, Tajlanda i Mjanmara oslobodile preko 10 hiljada radnika iz ilegalnih kol centara u Mjavadiji (Mjanmaru).
Među zarobljenim radnicima bili su ruski državljani i žene koje su prevarene obećanjima o poslu u inostranstvu.
(Alo)
