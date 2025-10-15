"UBILI SMO IH 58" Poginula 23 pakistanska vojnika, talibani tvrde da je broj veći

U BORBAMA duž granice između Pakistana i Avganistana poginula su 23 pakistanska vojnika, dok avganistanska strana navodi da je ubila 58 pakistanskih vojnika u odmazdi za ono što je nazvao ponovljenim kršenjima avganistanske teritorije i vazdušnog prostora.

Foto: Profimedia

Borbe su izbile rano jutros, a uključivale su upotrebu lakog i teškog naoružanja, preneo je AP.

Avganistanske snage su, prema tvrdnjama talibanskog portparola Zabihulaha Mudžahida, zauzele vojne položaje i zaplenile oružje, uključujući tenkove, dok je Pakistan saopštio da je odbio napade Talibana i Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), nanoseći velike gubitke protivničkim snagama.

Više od deset civila je poginulo i više od 100 je ranjeno, dok su minobacačke granate padale u blizini pakistanskih sela i porodice bile prinuđene da se evakuišu.

Pakistan optužuje talibansku vladu u Kabulu da pruža utočište TTP-u, koji je izveo brojne napade unutar Pakistana, dok Kabul poriče ove tvrdnje.