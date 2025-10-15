"UBILI SMO IH 58" Poginula 23 pakistanska vojnika, talibani tvrde da je broj veći
U BORBAMA duž granice između Pakistana i Avganistana poginula su 23 pakistanska vojnika, dok avganistanska strana navodi da je ubila 58 pakistanskih vojnika u odmazdi za ono što je nazvao ponovljenim kršenjima avganistanske teritorije i vazdušnog prostora.
Borbe su izbile rano jutros, a uključivale su upotrebu lakog i teškog naoružanja, preneo je AP.
Avganistanske snage su, prema tvrdnjama talibanskog portparola Zabihulaha Mudžahida, zauzele vojne položaje i zaplenile oružje, uključujući tenkove, dok je Pakistan saopštio da je odbio napade Talibana i Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), nanoseći velike gubitke protivničkim snagama.
Više od deset civila je poginulo i više od 100 je ranjeno, dok su minobacačke granate padale u blizini pakistanskih sela i porodice bile prinuđene da se evakuišu.
Pakistan optužuje talibansku vladu u Kabulu da pruža utočište TTP-u, koji je izveo brojne napade unutar Pakistana, dok Kabul poriče ove tvrdnje.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)