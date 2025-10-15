Svet

PROBIJENA UKRAJINSKA ODBRANA U DNR: Ruske snage napreduju kod važnog mesta za VSU

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 10. 2025. u 11:33

RUSKI borci probili su odbranu Oružanih snaga Ukrajine severozapadno i jugoistočno od Dronovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, rekao je vojni ekspert Andrej Maročko agenciji TASS.

ПРОБИЈЕНА УКРАЈИНСКА ОДБРАНА У ДНР: Руске снаге напредују код важног места за ВСУ

Foto MoD Rusije/Tanjug

-Od početka ove nedelje, naše trupe su povećale pritisak na ukrajinske položaje u blizini sela Dronovka u Artjomovskom okrugu DNR. Preciznim napadima, naše trupe su uspele da probiju neprijateljsku odbranu, kako severozapadno, tako i jugoistočno od sela i napreduju dalje, rekao je on.

Osim toga, ruska vojska je tokom proteklog dana poboljšala taktički položaj u oblasti Torskog i preuzela kontrolu nad delom naseljenog mesta Jampol u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Prema njegovim rečima, ruske snage su takođe preuzele kontrolu nad šumovitim područjem i železničkom stanicom Medovi severozapadno od Jampolja.

Kako je istakao, ruske trupe napreduju i u Harkovskoj oblasti, formirajući tampon zonu na spoju sa Belgorodskom oblašću.

-Ako govorimo o Otradnom, i tamo je zaista napredak naših trupa. To je, pre svega, hatnjevski deo: prvo smo zauzeli Melovo, zatim smo napredovali iz Hatnjeva i krenuli ka jugu. Generalno, ovo je stvaranje tampon-zone (na spoju sa Belgorodskom oblašću), o čemu je govorio naš vrhovni komandant, objasnio je on.

Putin je ranije istakao da su metode koje koriste Oružane snage Ukrajine terorističke i da je zbog toga doneta odluka o stvaranju bezbednosne zone duž granice između Rusije i Ukrajine. Pre svega, formiranje tampon-zone obezbeđuje Kursku, Belgorodsku i Brjansku oblast, koje trpe napade.

(rt.rs)

