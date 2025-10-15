RUSKA KRSTARICA ZA AMERIČKU MORNARICU: Muzej američkih SEAL-ova čestitao rođendan mornarici — fotkom ruskog broda „Varjag“!

NACIONALNI muzej mornarice UDT-SEAL u Fort Pirsu (Florida) objavio je na društvenoj mreži X čestitku povodom 250 godina američke mornarice — uz fotografiju ruske raketne krstarice Varjag (projekat 1164 „Atlant“, NATO kodnog imena Slava-klasa).

Objavu su brzo uočili poznavaoci, novinari i veterani, uključujući i reportera Volstrit Žurnala Dejvida Brauna, a sadržaj je potom brzo uklonjen bez dodatnog komentara muzeja.

U istom talasu gafa oko proslave Navy 250, na mrežama su kružili i drugi primeri pogrešno ilustrovanih čestitki (tuđe klase i slike generisane veštačkom inteligencijom), što je doprinelo podsmehu na račun uredničkih standarda i moderacije ovog naloga.

Ako je cilj bio da se oda počast američkoj floti, objava sa siluetom ruskog „lovca na nosače aviona“ nije mogla gore da „promaši metu“. Ipak, osim blama, incident podseća koliko je lako pogrešiti kada se vizuali biraju bez stručne provere — naročito kod ratnih plovila koja laikom deluju slična, a po nameni su sve suprotno od „rođendanskog“ komplimenta.

ŠIRI KONTEKST „PROMAŠENIH“ ČESTITKI

Podsetimo, Pacifička flota američke mornarice SAD je 2023. godine ismevana na društvenim mrežama jer je greškom podelila sliku na kojoj se nalaze siluete ruskog ratnog broda i aviona Suhoj u tvitu namenjenom obeležavanju četvrtog jula.

Četvrtog jula 2023. godine, zvanični Tviter nalog američke Pacifičke flote objavio je na Tviteru sliku koja naizgled prikazuje obrise razarača klase Kašin, pet Suhoja Su-27 i američkog vojnika koji salutira, na pozadini američke zastave, propraćeno porukom „Srećan 4. jul“. Ubrzo nakon što je čestitka objavljena, dobila je brojne odgovore, pri čemu su se mnogi korisnici rugali nalogu Pacifičke flote i sugerisali da tvit treba da se izbriše – te je tvit zaista uklonjen.

Početkom februara 2022. godine, pre početka sukoba u Ukrajini, gradski zvaničnici u Santa Moniki, Kalifornija, podelili su tvit sa fotografijom ruskog lovca MiG-29, nameravajući da promovišu prelet američkih vazduhoplovnih snaga tokom Super boul takmičenja.

Incident su na sličan način ismejali korisnici interneta, koji su istakli da bi prizor takvog aviona iznad Santa Monike predstavljao „ratno stanje“ i u šali pozvali sve koji ga primete da odmah upozore američko vazduhoplovstvo.

Septembra 2021, NCIS (Pomorska služba za kriminalističke istrage) takođe je čestitala rođendan Vazduhoplovnim snagama Sjedinjenih Država, ali je nehotice koristila siluete ruskih aviona Su-34 u svojoj čestitci.

Slično tome, nekoliko meseci ranije, u aprilu, američka senatorka Sindi Hajd-Smit poslala je rođendanske čestitke rezervistima vazduhoplovstva SAD koristeći grafiku na kojoj su bili ruski avioni.

Tada je Rob Li, saradnik američkog “Instituta za spoljnu politiku”, koga unače često citiramo u našim izveštajima sa ukrajinskog ratišta, duhovito prokomentarisao da ovaj tvit odražava „nacionalnu zabavu Amerikanaca da rusko oružje pomešaju sa njihovim”.

Zajedno sa svojim komentarom, Rob Li je podelio snimke ekrana prethodnih slučajeva koji su istakli slične sramote, uključujući reklamu za Trampovu kampanju iz septembra 2020. sa ruskim avionima.

U oktobru 2019, američki predstavnik Brajan Mast, republikanac sa Floride, takođe je nenamerno podelio sliku ruskog ratnog broda u tvitu povodom 244-og rođendana američke mornarice. Na tvitu je bila slika Petra Velikog i ratne krstarice klase Kirov koji pripada ruskoj mornarici. Nakon što su korisnici društvenih medija istakli grešku, tvit je takođe obrisan.

I RUSI PRAVE SLIČNE GREŠKE

Međutim, nisu samo SAD podložne takvim greškama. U Rusiji se takođe događalo da pravi istu vrstu grešaka u prošlosti. U gradu Pit-Jahu, u Hantijsko-Mansijskom autonomnom okrugu Rusije, nedavno je izbio skandal nakon što je na fasadi jedne stambene zgrade postavljen patriotski baner na kojem je, uz rusku zastavu, simbol “Z” i slogan „Za naše“ – prikazan američki jurišni helikopter AH-64 Apač.

U julu 2022. godine, prikaz američke jurišne podmornice klase Los Anđeles pojavio se u vidu murala na zidu kuće koja se nalazi u Gadžijevu, ruskom gradu poznatom po podmornicama klase Borej i Jasen.

U objavi na društvenim mrežama o slici, predstavnici grada sa entuzijazmom uzvikuju – „Vidi, kakva lepota“. Kuća u centru grada prikazuje podmornicu u površinskom položaju okruženu divljim vodama.

