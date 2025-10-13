OGLASIO SE LAVROV O TROVANJU ASADA: "Tu je isključivo iz humanitarnih razloga"

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov demantovao je danas navode da je Moskva pokušala da otruje bivšeg sirijskog predsednikaBašara al Asada, koji je dobio politički azil u Rusiji.

Foto: Tanjug/AP

Lavrov je, kako javljaju ruski mediji, na sastanku s predstavnicima arapskih medija istakao da se bivši predsednik Sirije i njegova porodica nalaze u ruskoj prestonici "isključivo iz humanitarnih razloga".

Prema rečima ministra spoljnih poslova, ruske vlasti su Bašaru al Asadu i njegovoj porodici odobrile azil jer su bili "izloženi pretnjama fizičkim nasiljem".

Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

- On nema nikakvih problema u našoj prestolnici. Trovanja nije bilo. Ako se takve glasine pojave, prepuštam ih savesti onih koji ih šire - dodao je Lavrov.

Podsetimo, svetski mediji su prošle sedmice objavili da je Bašar al Asad bio hitno primljen u bolnicu i da je neko navodno pokušao da ga otruje.

(Forbes.ru)