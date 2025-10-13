"DEMONSKA VEŠTICA": Maduro o dobitnici Nobelove nagrade za mir

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro nazvao je danas dobitnicu Nobelove nagrade za mir i liderku opozicije u toj zemlji, Mariju Korinu Mačado, “demonskom vešticom”, dodajući da nju ne podržava 90 odsto populacije te zemlje.

Foto Tanjug

Maduro je u govoru povodom obeležavanja Dana otpora starosedelačkih naroda izbegao da pomene da je Mačado dobila Nobelovu nagradu, preneo je "Mundo".

Kako navodi list, venecuelanska državna televizija i radio cenzurisali su izveštavanje o dodeli Nobela Mačadovoj.

Maduro je istovremeno poručio da je spreman da se suoči sa “imperijalističkim pretnjama”.

- Neka imperijalisti znaju da smo mi narod naslednika karipskih ratnika koji gutaju vatru - rekao je predsednik Venecuele.

Vlada u Karakasu strahuje da će SAD uskoro preći na drugu fazu raspoređivanja svojih vojnih snaga u regionu Kariba kako bi napale kopnene ciljeve povezane sa narko kartelom Los Soles.

Vašington tvrdi da je Maduro na čelu mreže za trgovinu drogom, koju čine generali i visoki zvaničnici, kao i kolumbijski gerilci, a koja, kako se navodi, preplavljuje SAD drogom.

- Mislite li da vas se naš narod plaši? Da li mislite da će se naš narod predati? Niko se ovde neće predati - poručio je Maduro opoziciji koja, kako tvrdi, podržava vojnu intervenciju protiv Venecuele.

Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado, izjavila je juče da je ta nagrada ogroman podsticaj za borbu protiv režima koja traje preko dve decenije, dodajući da će Venecuela uskoro "da bude slobodna".

- To je priznanje za milione Venecuelanaca koji su 26 godina rizikovali živote i slobodu - rekla je liderka opozicione stranke Vente Venecuela, dodajući da nagrada nadilazi lični momenat i pripada svakom čoveku koji je propatio zbog režima Nikolasa Madura.

(Tanjug)