ZEMLJOTRES ODNEO DVA ŽIVOTA, STRAHUJE SE DA IMA JOŠ ŽRTAVA: Jezivi snimci sa Filipina, zabeleženo na stotine naknadnih potresa (FOTO/VIDEO)

Jovana Švedić

10. 10. 2025. u 19:07

SNAŽAN zemljotres pogodio je Filipine jutros u 9:43 časova po lokalnom vremenu, nakon čega je došlo do urušavanja nekoliko zgrada.

Bureau of Fire Protection via AP

Prijavljena je šteta na kućama, bolnicama, školama i drugim zgradama, kao i na mostovima, a spasilački timovi su i dalje na terenu.

Prvi izveštaji kažu da su najmanje dve osobe poginule, ali tačan broj žrtava još uvek nije objavljen.

Upozorenje na cunami izdato je za priobalne regione u krugu od 300 km, što uključuje Indoneziju, a kasnije je ukinuto.

Foto: Bureau of Fire Protection via AP

Zemljotres jačine 7,4 stepena Rihterove skale zabeležen je na dubini od 43 km od obale Manaja, grada u Davao Orijental na jugu Mindanaoa, regiona koji je nekada bio poprište borbi separatističkih i islamskih ekstremističkih grupa.

Glavni zemljotres, nakon čega su usledile stotine naknadnih potresa, dogodio se 10 dana nakon što je još jedan smrtonosni zemljotres pogodio Sebu, u kojem je poginulo najmanje 79 ljudi, a povređeno stotine.

Zvaničnik iz Manaja izjavio je za Rojters da početni izveštaji ukazuju na štetu na kućama, bolnicama, školama i drugim zgradama, kao i na mostovima, uz nestanak struje, a puni obim štete i broj žrtava još uvek objavljeni.

Zvaničnik civilne zaštite Karlo Puerto potvrdio je da su dve osobe poginule, ali spasioci i dalje rade i ne može se isključiti mogućnost novih smrtnih slučajeva u narednim satima.

Filipini se nalaze na Pacifičkom vatrenom prstenu, području gde se sudaraju tektonske ploče, što generiše čestu seizmičku i vulkansku aktivnost sa preko 800 zemljotresa godišnje.

Većina je slaba i ne oseća se, ali su jednako razorni potresi poput današnjeg koji se smatra kao jedan od najnasilnijih koji su pogodili arhipelag poslednjih godina.

Video snimci i snimci koji kruže na društvenim mrežama prikazuju stanovnike Davaoa kako se drže za vozila i improvizovane potpore dok zemljotres trese kuće, zgrade i znakove.

Riči Dujen, zvaničnik civilne zaštite u Manaju, rekao je da je glavni potres trajao 30 do 40 sekundi i oštetio neke kuće i fasadu crkve, kao i da je izazvao pukotine na putevima i učinio neke mostove neprohodnim.

- Nismo mogli ranije da stojimo. Sada imam 46 godina, a ovo je najjači zemljotres koji sam ikada osetio - rekao je Dujen.

Predsednik Ferdinand Markos Mlađi rekao je da vlasti procenjuju situaciju i da će se timovi za potragu i spasavanje rasporediti čim bude bezbedno.

- Radimo non-stop kako bismo osigurali da pomoć stigne do svih kojima je potrebna - rekao je predsednik u saopštenju.

Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju (PHIVOLCS) upozorio je na moguće naknadne potrese do 6,4 stepena Rihterove skale, pozivajući ljude u pogođenim područjima da se drže podalje od obale.

Verifikovani snimci iz regiona na jugu Filipina prikazuju ljude kako izlaze iz zgrada na ulice, lampe koje se ljuljaju u prodavnicama, kancelarije sa prevrnutim ormarićima i radnike koji se drže za stolove.

Video sa indonežanskog ostrva Sulavesi prikazuje ribarske čamce koji se vraćaju sa mora i decu koja se igraju na plaži gde se voda povukla.

PHIVOLCS je kasnije smanjio magnitudu sa 7,6 na 7,4 i procenio dubinu zemljotresa na 23 km, prenose lokalni mediji. 

