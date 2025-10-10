PORUKA MOSKVE ZAPADU? Rusija spremna na ustupke

RUSIJA je, po rezultatima susreta predsednika RF i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa u Enkoridžu, spremna na određene korake u susret po pitanju ukrajinskog skuoba, izjavio je za „Komersant“ pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov.

Kako je naglasio, za to je neophodan rad Vašingtona sa evropskim saveznicima i Kijevom.

„Spremni smo na određene ustupke. Ustupci, doduše pre bih rekao naš korak u susret, povezani su sa tim da Amerikanci treba da dobiju odgovor od Evropljana i Ukrajinaca“, rekao je Ušakov, dodajući da je „predsednik Rusija spreman da na njih krene“.

Po njegovim rečima, „i Donald Tramp je u velikoj meri shvatio problematiku, te da ima razumevanje situacije“.

Ušakov je, međutim, rekao i da bi javno iznošenje detalja tih ustupaka bilo pogrešno.

Ušakov je ponovio da je dalji napredak uslovljen konkretnim koracima SAD u odnosu na Evropu i Kijev, kako bi dogovoreno sa samita bilo podržano u širem zapadnom bloku.

Takođe je kazao i da je Rusija spremna da prihvati ideje koje su iznete i razmatrane na samitu predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, na Aljasci.

„Postoji spremnost američke strane da ‘sprovede’ ono o čemu su se predsednici dogovorili, a naša spremnost — da se saglasimo s idejom koja je bila izložena i razmatrana. Mi smo spremni da je prihvatimo. To je vrlo važno!“, rekao je Ušakov u intervjuu za „Komersant“.

