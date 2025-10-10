PRVI SNIMCI SA GRANICE AVGANISTANA I PAKISTANA: Ima mrtvih (FOTO/VIDEO)

NA DRUŠTVENIM mrežama pojavio se snimak sa granice Avganistana i Pakistana.

Foto: Printscreen

Kako prenose domaći mediji, došlo je do prvih sukoba na granici između TTP i Murtadske armije nakon sinoćnog napada na Kabul.

Fist revenge of Last Night attack on Afghan soil

Big clash between TTP and Murtad Army has been reported

Once his highness zahir shah says

Panjab Must be Brun 🥵

Evidence are in comment#KPK #Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/cWHRjuLtvR — Dr Faryal Afghan (@Drfaryal0) October 10, 2025

Foto: Društvene mreže/X/Drfaryal0

Takođe se navodi da je 8 ljudi izgubilo život, a da je 5 osoba ranjeno.

Zvaničnici se još uvek nisu oglasili povodom incidenta.



