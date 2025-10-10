PRVI SNIMCI SA GRANICE AVGANISTANA I PAKISTANA: Ima mrtvih (FOTO/VIDEO)
NA DRUŠTVENIM mrežama pojavio se snimak sa granice Avganistana i Pakistana.
Kako prenose domaći mediji, došlo je do prvih sukoba na granici između TTP i Murtadske armije nakon sinoćnog napada na Kabul.
Takođe se navodi da je 8 ljudi izgubilo život, a da je 5 osoba ranjeno.
Zvaničnici se još uvek nisu oglasili povodom incidenta.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)