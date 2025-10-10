Svet

PRVI SNIMCI SA GRANICE AVGANISTANA I PAKISTANA: Ima mrtvih (FOTO/VIDEO)

Jovana Švedić

10. 10. 2025. u 15:40

NA DRUŠTVENIM mrežama pojavio se snimak sa granice Avganistana i Pakistana.

Foto: Printscreen

Kako prenose domaći mediji, došlo je do prvih sukoba na granici između TTP i Murtadske armije nakon sinoćnog napada na Kabul. 

Foto: Društvene mreže/X/Drfaryal0

Takođe se navodi da je 8 ljudi izgubilo život, a da je 5 osoba ranjeno. 

Zvaničnici se još uvek nisu oglasili povodom incidenta. 

 

