"ŠPANIJA LETI IZ NATO-A": Nastao haos u Alijansi nakon Trampove izjave
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi Španija mogla biti isključena iz NATO saveza
Kao razlog naveo je njeno odbijanje da izdvajanja za vojsku na pet odsto bruto domaćeg proizvoda.
Tramp je prilikom svog obraćanja izjavio da Madrid godinama ignoriše obaveze prema alijansi kao i da ne ulaže dovoljno u zajedničku bezbednost.
- Imali smo jednu članicu koja zaostaje. Španiju. Možda bi, iskreno, trebalo da je izbacimo iz NATO-a - rekao je Tramp.
Dodao je da saveznici moraju da poštuju pravila i da "više ne mogu da računaju na zaštitu Amerike besplatno".
Izjava je izazvala burne reakcije u evropskim medijima jer bi izbacivanje članice predstavljalo presedan u istoriji saveza.
