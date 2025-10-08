LJUDI BEZ STRUJE, ZATVORENE ŠKOLE, KUĆE POD VODOM: Ciklon Barbara nemilice se obrušio na Balkan

CIKLON Barbara, koji se obrušio na Balkan, izazvao je ozbiljne probleme u Rumuniji, pogotovo u Bukureštu, čije ulice su sinoć i jutros bile pod vodom usled obilnih padavina.

U okruzima oko Bukurešta stanje je dramatično. Poplavljena su brojna domaćinstva, a pojedina naselja ostala su bez struje i pijaće vode satima.

Škole u prestonici Rumunije i još pet okruga i danas će biti zatvorene zbog vremenskih neprilika. Meteorolozi su izdali upozorenje, koje će biti na snazi danas do 15 časova.

Crveni alarm i meteorološko upozorenje aktivirano je sinoć oko 21 sat, a u Bukureštu je za manje od tri sata kiša poplavila sve ulice.

- U naselju Pantelimon su reke lile niz brdo, ulice su bile poplavljenje, kanalizacija nije mogla da primi tu količinu vode. Vatrogasci su intervenisali na brojnim lokacijama i ispumpavali su vodu iz kuća i dvorišta - naveli su nadležni.

Oko 10.000 ljudi je ostalo bez pijaće vode nekoliko sati. Gradonačelnik glavnog grada apelovao je na građane da ne napuštaju svoje domove i da pozovu brojeve za hitne slučajeve u slučaju da su u opasnosti.

U brojnim tunelima i podvožnjacima bile su postavljene pumpe, kako bi izbacivale vodu, a nadležni su postavljali i vreće sa peskom, da bi sprečili dalji prodor poplava.

Pravi haos očekuje se danas

Očekuje se da ciklon dostigne svoj vrhunac danas tokom dana. Meteorolozi upozoravaju da će u narednih 36 sati pasti količina kiše koja inače padne za tri meseca.

Najviše se strahuje za tri naselja u Bukureštu, koja su, usled jakih padavina sklona da se pretvore u ogromna jezera. Kvart Tineretului smatra se kritičnim područjem. Voda sa tri glavne saobraćajnice sliva se ovde svaki put kada padne jaka kiša, a kanalizacija to ne može da izdrži.

Drama i u Konstanci

U Konstanci su zbog jakog vetra obustavljeni svi manevri u lukama u tom okrugu. Obilne kiše izazvale su haos u podrumima više stambenih zgrada i stanova u Konstanci i Mangaliji.

"Poplavljeni smo, voda je ušla u naš stan“, rekao je jedan meštanin.

Cela naselja ostala su bez struje svega nekoliko sati nakon što je na snagu stupio crveni meteoalarm.

După o noapte şi o zi întreagă cu ploaie şi furtună, unele zone din Bucureşti sunt inundate https://t.co/ZQcMU7VP5E pic.twitter.com/YUJCRF6vbG — TVR Info (@StirileTVR) October 3, 2025

Ipak, vlasti tokom dana očekuju najgore. U zgradama opština širom okruga postavljeni su krizni centri koji odgovaraju na zahteve građana.

"Područja u kojima nije postojala kanalizacija za odvod atmosferskih voda su poplavljena jer ceo grad nije pokriven takvom mrežom. Kada je poplava velika, moramo da računamo na ovakve situacije", objasnio je gradonačelnik Konstance, Vergil Kičak.

Vlasti su pripremile četiri hiljade vreća sa peskom. Ranjive osobe, stariji, ali i oni koji ne mogu da se kreću, dobijaju vreće na adresu, kako bi mogli da obezbede svoje domove.

Codul roșu de ploi, valabil marți de la 21.00 până miercuri la 15.00, afectează acum județele Giurgiu, Ilfov și Capitala, iar locuitorii sunt sfătuiți să evite deplasările și să ia măsuri urgente de protecție. pic.twitter.com/Tf1iZZWGV2 — unumihai (@unumihaii) October 7, 2025

Ljudi su se još juče pripremili da se zabarikadiraju zbog opasnosti.

"Ako se izdaju upozorenja o poplavama, treba da se sklone na viši teren i da budu spremni da napuste područje ako bude potrebno", izjavio je šef DSU-a, Raed Arafat.

Stanovništvu je naloženo da napravi zalihe za dva dana. Police nekih prodavnica u Konstanci ispraznile su se odmah nakon upozorenja.

Dodatnu paniku u Rumuniji izazvala je činjenica da su u Bugarskoj, od posledica jakih oluja poginule četiri osobe. Ne pamte ovakve padavine u oktobru, ali je ciklon Barbara promenio sve.

"Apsolutni maksimum količine vode u oktobru zabeležen u Bukureštu iznosio je 77 litara po kvadratnom metru i registrovan je 2. oktobra 2005. Ovaj put moguće je da se u prestonici nakupi čak i do 90 litara po kvadratnom metru za 24 sata“, objašnjavaju meteorolozi.

Haos širom zemlje

I u drugim delovima Rumunije nevreme je pravilo haos. Voda je plavila kuće i dvorišta, a jak vetar je čupao stabla.

I u planinama vreme pokazuje svoju snagu. Meteorolozi su najavili obilan sneg i susnežicu, a snežni pokrivač će premašiti 30 centimetara.

(Telegraf)

