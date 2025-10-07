TRAMP NASTAVIO "RAT" SA DEMOKRATAMA: Želi vojsku na ulicama, a i zakon o pobuni iz 1807. godine
PREDSEDNIK Sjedinjenih Država Donald Tramp zapretio je da će se pozvati na Zakon o pobuni iz 1807. godine, kako bi rasporedio trupe u američke gradove, čime je dodatno zaoštrio sukob sa saveznim državama pod vođstvom demokrata koje se protive njegovoj upotrebi vojske na tlu SAD.
Američki predsednik je uputio ovo upozorenje nakon što su njegovi pokušaji da pošalje savezne trupe radi suzbijanja protesta u nekoliko gradova imali različite ishode na sudovima – jedan sud je blokirao raspoređivanje vojske u Oregonu, dok je drugi to dozvolio u Ilinoisu.
- Imamo Zakon o pobuni s razlogom - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu u ponedeljak, pozivajući se na zakon donet početkom 19. veka radi gušenja pobuna.
- Ako bih morao da ga primenim, uradio bih to – ako ljudi budu ubijani, sudovi nas budu kočili, a guverneri i gradonačelnici nas budu sprečavali.
Trampova pretnja ukazuje na to da planira da nastavi sa korišćenjem vojske za suzbijanje protesta unutar zemlje, uprkos pravnim preprekama.
Nakon što je u junu rasporedio trupe na ulice Los Anđelesa, predsednik SAD je krenuo da širi upotrebu vojske u američkim gradovima, tvrdeći da je to neophodno kako bi se iskorenio kriminal i zaštitile savezne institucije i osoblje od protesta protiv njegove imigracione politike.
Poslednjih dana, Tramp je pokušao da pošalje trupe u Portland (Oregon) i Čikago (Ilinois), uprkos protivljenju državnih i lokalnih zvaničnika, koji tvrde da je takav potez nepotreban i neustavan.
- Ovde nema pobune - rekao je guverner Ilinoisa, Džej Bi Pricker.
- Donald Tramp koristi naše pripadnike vojske kao političke rekvizite i figure u svom nezakonitom pokušaju militarizacije gradova u našoj zemlji - dodao je.
Tokom svog drugog mandata, Tramp je prkosio dugogodišnjoj nevoljnosti američkih predsednika da koriste vojsku unutar zemlje. Neki gradovi, uključujući Memfis (Tenesi) i Vašington, prihvatili su ili tolerisali prisustvo američkih trupa.
Bela kuća je na brifingu s novinarima u ponedeljak branila odluku o raspoređivanju vojske.
- Sramota je što u nekim gradovima širom zemlje gradonačelnici jednostavno odbijaju saradnju zato što ne vole Donalda Trampa. Sve se svodi na to - rekla je Karolin Levit, portparol Bele kuće.
(RT Balkan)
Preporučujemo
UDARIĆE NA PARIZ, BERLIN I VARŠAVU: Medvedev ironično o isporuci "tomahavka" Kijevu
07. 10. 2025. u 16:13
ZELENSKOM SE SMEŠE BRCI Tomahavci idu u Ukrajinu ali... Tramp skoro doneo odluku, želi da zna ovo pre slanja (VIDEO)
06. 10. 2025. u 23:38 >> 00:24
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)