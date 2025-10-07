POZIV IZ MINSKA: Lukašenko čestitao Putinu rođendan
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko čestitao je rođendan svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu u telefonskom razgovoru.
- Lukašenko je čestitao rođendan svom ruskom kolegi. Takođe su razgovarali o nizu pitanja vezanih za razvoj belorusko-ruskih odnosa, međunarodnu agendu i situaciju u regionu - izveštava Telegram kanal "Pul Pervogo".
