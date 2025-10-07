Svet

POZIV IZ MINSKA: Lukašenko čestitao Putinu rođendan

Novosti online

07. 10. 2025. u 15:38

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko čestitao je rođendan svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu u telefonskom razgovoru.

ПОЗИВ ИЗ МИНСКА: Лукашенко честитао Путину рођендан

Foto: Profimedia

- Lukašenko je čestitao rođendan svom ruskom kolegi. Takođe su razgovarali o nizu pitanja vezanih za razvoj belorusko-ruskih odnosa, međunarodnu agendu i situaciju u regionu - izveštava Telegram kanal "Pul Pervogo".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREMIJER POLJSKE: Nije u interesu Varšave da preda Ukrajinca traženog u Nemačkoj zbog gasovoda

PREMIJER POLjSKE: Nije u interesu Varšave da preda Ukrajinca traženog u Nemačkoj zbog gasovoda