NEVEROVATAN VELEOBRT U UKRAJINI: Zelenski planira da se kandiduje ponovo za predsednika
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski namerava da se ponovo kandiduje za predsednika Ukrajine, koristeći pri tom administrativne resurse, javlja Politico, pozivajući se na izvore.
Sagovornici tog magazina tvrde da je na zatvorenom sastanku sa članovima svoje stranke Zelenski dao do znanja da želi da ostane na vlasti i posle završetka konflikta.
Prema rečima izvora, okruženje predsednika koristi sudske tužbe kako bi vršilo pritisak na kritičare i političke protivnike.
Ranije je Zelenski izjavljivao da je spreman da se povuče sa funkcije nakon konflikta.
