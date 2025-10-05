Svet

PITAO VEŠTAČKU INTELIGENCIJU KAKO DA ORGANIZUJE UBISTVO: Učenik uhapšen zbog bizarnog zahteva

Novosti online

05. 10. 2025. u 20:13

UČENIK jedne škole u ​​američkoj državi Floridi uhapšen je jer je tražio pomoć od ChatGPT-a u organizovanju ubistva prijatelja.

Foto: Unsplash

Šerifova kancelarija je to objavila na društvenim mrežama. Napomenuto je da je trinaestogodišnji učenik poslao pitanje ChatGPT-u tokom časa.

Pomoćnik direktora škole je saznao za opasan zahtev i odmah pozvao policiju.

