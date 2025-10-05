Svet

AMERIKA GORI: Krvavi sukob demonstranata i policije, upucana žena - Tramp šalje vojsku na ulice (FOTO/VIDEO)

В.Н.

05. 10. 2025. u 10:41

U ČIKAGU i širom Amerike izbili su sukobi između demonstranata i policije, a tom prilikom je upucana i ranjena naoružana žena.

Foto: screenshot YT/ABC7Chicago

Američka Granična patrola pucala je u naoružanu ženu u Čikaguu subotu, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS), kada su se desetine demonstranata sukobile sa federalnim imigracionim agentima u jugozapadnom delu grada.

Incident tokom protesta

Prema saopštenju DHS-a, grupa u kojoj se nalazila žena udarila je automobilima u vozila američke Službe za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE). U incidentu nijedan policajac nije ozbiljno povređen, piše Rojters.

Žena, američka državljanka čiji identitet nije otkriven, sama se odvezla u bolnicu, ali nije objavljeno više informacija o njenom zdravstvenom stanju.

Tokom sukoba, ICE agenti upotrebili su suzavac i gumene metke kako bi rasterali demonstrante.

Dodatne snage i reakcija američkih vlasti

Ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem saopštila je na mreži Iks da šalje dodatne specijalne operativne jedinice kako bi se "uspostavila kontrola" u čikaškom kvartu Brajton park.

Prema rečima pomoćnice ministarke Triše Meklaflin, žena je bila naoružana poluautomatskim oružjem.

Sukob savezne i državne vlasti

Guverner Ilinoisa Džej Bi Pricker, iz redova Demokratske stranke, izjavio je da je predsednik Donald Tramp izdao naređenje da se u grad pošalje Nacionalna garda.

- Apsolutno je skandalozno i neamerički zahtevati od guvernera da šalje vojne trupe unutar naših granica i protiv naše volje - naveo je Pricker u saopštenju.

Portparolka Bele kuće Ebigejl Džekson potvrdila je za Rojters da je Tramp odobrio raspoređivanje 300 pripadnika Nacionalne garde radi zaštite federalnih službenika i objekata.

Foto: Tanjug

Talas protesta širom SAD

U oblasti Čikaga već danima traju demonstracije protiv pojačanog prisustva federalnih snaga. U petak je policija došla u sukob sa stotinama demonstranata ispred ICE objekta u predgrađu Broadvjuu.

Na više mesta, demonstranti koji su sedeli na putu pokušavajući da blokiraju ICE vozila bili su silom uklonjeni uz upotrebu hemijskih sredstava i gumenih metaka, što je podsećalo na ratne scene.

Demonstranti su osudili "brutalne metode policije" koje su, prema njihovim rečima, slične onima u drugim gradovima pod upravom demokrata, uključujući Njujork, Los Anđeles, Vašington i Portland.

Sudska zabrana raspoređivanja trupa u Portlandu

U subotu je savezni sudija privremeno blokirao Trampovu odluku o slanju 200 pripadnika Nacionalne garde iz Oregona u Portland, navodeći zabrinutost zbog zloupotrebe federalne sile tokom civilnih protesta, piše AP.

(Reuters/AP)

