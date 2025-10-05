SNEG PREKRIO PLANINE U SLOVENIJI: Izdato narandžasto upozorenje - moguća i mećava

SLOVENAČKE planine i brda pogodile su prve obilne snežne padavine ove jeseni, objavila je RTV Slovenija.

Foto: Printskrin Facebook/Meteoinfo Slovenija

Prema podacima Slovenačke agencije za životnu sredinu (Arso), do 7 sati ujutru na Vogelu je palo 15 centimetara snega, a na Vršiču 11 centimetara. Snežne padavine će se nastaviti do popodneva, kada bi u planinskim predelima moglo pasti oko pola metra snega.

Nakon privremenog otopljenja, izražen hladni front je u ranim jutarnjim satima stigao do Slovenije. U početku je sneg padao samo na najvišim vrhovima, ali sada sneg pada i u nižim predelima.

Šta kaže prognoza?

Prema prognozi, u narednim satima, s prodorom hladnog vazduha, kiša u nekim predelima može preći u sneg, a granica snežnih padavina može lokalno pasti ispod 800 metara nadmorske visine, pa bi u nekim nižim predelima moglo pasti i nekoliko centimetara snega.

Pošto je drveće još lisnato, postoji opasnost od snežnih nanosa, javlja Meteoinfo Slovenija.

Granica snežnih padavina biće između 700 i 1.000 metara nadmorske visine, posebno u Notranjskoj, moguće je da se spusti i niže. Između 700 i 1.000 metara nadmorske visine može pasti do 10 centimetara vlažnog snega, a više od 20 do 40 centimetara.

Postoji mogućnost da neke predele zahvati i snežna mećava, predviđa Arso.

Narandžasto upozorenje

Zbog prolaska ciklona sa izraženim hladnim frontom, Arso je za nedelju izdao narandžasto upozorenje za zapadne i jugozapadne delove Slovenije. Prognoziraju se obilne padavine sa dugotrajnim pljuskovima, jakim vetrom i snegom. U Vipavskom kraju i slovenačkoj Istri verovatne su i poplave kišnih voda i vodotokova.

Za jugozapadni deo zemlje izdato je narandžasto upozorenje na opasnost od vetra do večeri zbog kiše, snega i vetra, a narandžasto upozorenje je na snazi i za severozapadni deo Slovenije zbog snega.

Za preostale delove zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog padavina i vetra.

Očekuju se poplave

Zbog obilnih pljuskova u Vipavskom kraju i u slovenačkoj Istri, sutra se očekuju poplave zbog brzog porasta bujičnih vodotoka i manjih reka, koje takođe mogu da se izliju.

Prema prognozi, na Primorju će duvati jaka bura, koja će u udarima dostići brzinu između 100 i 120 kilometara na sat. Najizraženija će biti u području Kraškog ruba, u Ilirsko-bistričkoj regiji i u slovenačkoj Istri.

Tokom nedeljnog popodneva, padavine će postepeno prestati, a nebo će početi da se razvedrava.

(Tanjug)