TRAMP PORUČIO: Verujem da je Hamas spreman na trajni mir

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da na, osnovu saopštenja koje je objavio Hamas, veruje da je ta palestinska militantna grupa spremna na trajni mir.

Foto: Tanjug

Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da Izrael mora odmah da prekine bombardovanje Gaze kako bi bilo moguće bezbedno i brzo izvlačenje preostalih talaca koje drži Hamas.

-Trenutno je previše opasno to učiniti. Već razgovaramo o detaljima koje treba razraditi, naveo je Tramp.

Tramp je rekao da to nije samo mir u Pojasu Gaze, već dugo traženi mir na Bliskom istoku.

Hamas je saopštio danas da pristaje da oslobodi sve žive taoce, vrati tela mrtvih talaca i preda upravu nad Gazom palestinskom telu nezavisnih tehnokrata, prenosi Rojters.

Kako se navodi, Hamas je saopštio da je spreman da se momentalno uključi u pregovore sa posrednicima kako bi se raspravili detalji o pomenutim pitanjima.

Hamas je dodao i da ceni napore arapskih i islamskih zemalja, kao i napore međunarodne zajednice i američkog predsednika Donalda Trampa.

Pre nego što je Rojters objavio detalje Hamasovog saopštenja, Al Džazira je prenela da je Hamas posrednicima dostavio svoj odgovor na Trampov predlog za okončanje rata u Gazi.

Mirovnim planom Bele kuće za Gazu predlaže se kraj sukoba između Izraela i pripadnika Hamasa, kao i povratak svih talaca koje ta grupa drži, živih i mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati sporazum.

Izraelske snage će se povući na dogovorene linije kako bi se pripremile za oslobađanje talaca, a kada svi taoci budu oslobođeni, Izrael će osloboditi 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne zatvora i 1.700 stanovnika Gaze koji su pritvoreni nakon početka rata 7. oktobra 2023. godine, navodi se u planu.

Kako je saopšteno iz Bele kuće, Gaza bi bila stavljena pod kontrolu prelazne vlade, na čijem čelu bi bio Tramp, a u koju bi bio uključen i bivši britanski premijer Toni Bler.

Bela kuća navodi da će se borci Hamasa obavezati na "mirnu koegzistenciju", uz mogućnost da napuste Gazu uz "bezbedan prolaz" ako to žele.

Ranije danas, Tramp je zapretio da će, ako Hamas ne prihvati sporazum, za tu militantnu grupu "nastati pakao, kakav niko nikada ranije nije video".

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social istakao da je Hamas, pored tragičnih gubitaka, dobio poslednju šansu da preživi, zahvaljujući mirovnom sporazumu koji su podržale velike sile Bliskog istoka i SAD.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta