"NE ŽELIMO DA BUDEMO U EU SA UKRAJINOM" Orban: Evropska ratna strategija je fatamorgana
MAĐARSKA ne želi da bude deo Evropske unije zajedno sa Ukrajinom, izjavio je premijer zemlje Viktor Orban.
Prema njegovim rečima, sudbina Ukrajine je da živi pored Rusije i da bude "u stalnom ratu" sa njom, a Mađarska ne želi da preuzima "teret patnje Ukrajine".
Orban je za javni servis rekao da njegova zemlja želi da pomogne finansijski koliko može, ali bez direktnog slanja trupa u sukob, preneo je MTI.
Premijer je pozvao na postizanje strateškog sporazuma sa Ukrajinom, sličnog onom koji imaju SAD i Turska, i naglasio da bi Ukrajina trebalo da ostane van EU.
- Mađarski narod, kao i svaka druga nacija, ima pravo na ovu poziciju - rekao je on.
Orban je dodao da sve više evropskih zemalja oseća slično, ističući da će "pre ili kasnije kovčezi sa telima mladih ljudi" početi da se vraćaju kućama ako se sukob nastavi.
Takođe je kritikovao evropsku strategiju u ratu, nazivajući je "fatamorganom".
Po njegovom mišljenju, plan Evrope da "iscrpi" Rusiju kroz finansijsku i vojnu podršku Ukrajini pre nego što se ruska ekonomija uruši "propašće, i to sa ozbiljnim posledicama".
On je upozorio da se svakodnevno gubi veliki broj života i da se troše stotine miliona evra, i istakao da su potrebni prekid vatre i kontinuirani diplomatski pregovori kako bi se postigao mir.
(Tanjug)
