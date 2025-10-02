"NISU NAS USPELI POKORITI" Putin: Naš odgovor na militarizaciju Evrope biće ubedljiv

RUSKI predsednik Vladimir Putin upravo drži govor na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog debatnog kluba Valdaj, koji se od 29. septembar do 2. oktobra održava u Sočiju.

tanjug

Pred više od 140 predstavnika iz više od 40 zemalja, Putin se osvrnuo na "novi globalni poredak" i nužnost prilagođavanja promenama koje, kako je istakao, dramatično oblikuju svet.

- Živimo na raskrsnici i svet se dramatično menja, ulozi su strašno visoki- kazao je Putin, naglasivši da multipolarnost predstavlja sadašnju realnost međunarodnih odnosa, ali i izazov u kojem se lako izgubiti. Dodao je da nikada u istoriji nije bilo toliko različitih igrača na svetskoj sceni, koji ipak moraju pronaći zajednički jezik.

Putin tvrdi da sankcije uvedene zbog rata u Ukrajini nisu uspele da pokore Rusiju, koju je opisao kao "najotporniju".

"Ponosni smo na Rusiju, naš narod i naše oružane snage", poručio je. Dodao je da se globalna ravnoteža u multipolarnom svetu ne može uspostaviti bez odobrenja Rusije, ali je upozorio da neki i dalje pokušavaju da nanesu strateški poraz Moskvi.

Putin je u svom govoru odbacio mogućnost da bi Rusija napala zemlje NATO, nazivajući to "nemogućim za poverovati". Kritikovao je evropske države koje, kako tvrdi, "raspiruju histeriju" i pokušavaju ponovo stvoriti neprijatelja u liku Rusije.

-Evropske vladajuće elite tvrde da je rat s Rusijom blizu, što su gluposti u koje je nemoguće poverovati jer bi bile protivne našim bezbednosnim interesima- rekao je Putin, dodajući da su i obični Evropljani skeptični, jer ne vide razlog za zaoštravanje odnosa s Rusijom.

Predsednik je najavio da će Rusija dati "ubedljiv odgovor" na evropsku militarizaciju.

-Moramo to uzeti u obzir kako bismo očuvali našu odbranu i bezbednost- rekao je, komentarišući najave poput Nemačke da želi izgraditi najmoćniju vojsku u Evropi.

Rusija će, kaže, pomno pratiti razvoj situacije, a njen odgovor biće, "blago rečeno, prilično ubedljiv".

-Pažljivo pratimo inicijative predsednika Trampa i verujemo da bi moglo biti svetla na kraju tunela- rekao je Putin komentarišući sukob na Bliskom istoku.

Tramp je u ponedeljak predstavio mirovni plan koji je već dobio podršku izraelskog premijera Benjamin Netanjahua.

Nakon govora, Putin je pohvalio Ujedinjene nacije kao "najreprezentativniju" međunarodnu organizaciju, suprotstavljajući se Trampovoj nedavnoj kritici UN kao beskorisne institucije.

-Postoje brojni problemi i neki tvrde da je UN paralizovan i u krizi, ali nemamo bolju alternativu- istakao je Putin. Dodao je da UN poslednjih godina pokazuje multipolarnost, budući da zemlje koje čine globalnu većinu takođe imaju većinu u političkim odlukama.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta