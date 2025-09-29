TRAMP PITAO ORBANA O UKRAJINI: NJegov odgovor šokira
PREMIJER Mađarske Viktor Orban rekao je da ga je američki predsednik Donald Tramp ranije pitao o situaciji u Ukrajini, pa mu je odgovorio da je "sukob završen, samo je pitanje kada i ko će postići dogovor sa Rusima".
U Evropi su se, kako je rekao, pojačali kolonijalni stavovi prema Ukrajini.
- Oni veruju da imaju pravo da uzmu ono što je ostalo od Ukrajine. Razlog za to je pljačka Ukrajinaca, a prodaju priču da brane Ukrajinu - naveo je.
Kako je istakao, Ukrajina bi mogla da dobije samo "ako bi stotine hiljada vojnika iz Zapadne Evrope ili Amerike stigle na front".
- Ali to bi značilo svetski rat, a to niko ne želi - rekao je Orban, a prenosi "Mađar nemzet".
(RT)
