"ISKORISTITE PRILIKU" Kelog: Tramp ovlastio Ukrajinu da pokrene napade duboko unutar teritorije Rusije

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ovlastio je Ukrajinu da pokrene napade duboko unutar terotorije rusije, izjavio specijalni izaslanik američkog predsednika za Ukrajinu Kit Kelog u intervjuu za Foks njuz.

Na direktno pitanje da li američki predsednik veruje da Ukrajina može da napadne Rusiju oružjem dugog dometa, Kelog je odgovorio da je predsednik Tamp Ukrajini dao ovlašćenje za takve udare.

- Mislim da je, nakon što sam pročitao šta je rekao predsednik Tramp i šta su rekli potpredsednik Vens i državni sekretar Rubio, odgovor potvrdan. Iskoristite priliku da udarite sa velike udaljenosti - rekao je Kelog i podsetio da Pentagon ranije nije davao Ukrajini dozvolu za izvođenje takvih udara.

Kako je objavio Vol Strit Džurnal (WSJ) predsednik SAD rekao je i svom ukrajinskom kolegi Vladimiru Zelenskom da je spreman da ukine zabranu udara američkim oružjem na rusku teritoriju.

- Svi bi trebalo da slede ono što kaže predsednik Tramp. Prema Ustavu SAD on je vrhovni komandant američke vojske i njemu se svi povinuju. Kada predsednik ide levo i ti ideš levo. Ako kaže da ideš desno, ideš desno. To je predsednik. Poslednji put kada smo to proverili (na izborima) niko od nas nije dobio elektorske glasove, ali on jeste - rekao je Kelog.

(Tanjug)

