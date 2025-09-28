"KAO ŠTO STE UDARILI PO IRANU, TAKO UDARITE I PO RUSIJI“: Zelenski pozdravio sankcije Teheranu

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski pozdravio je odluku Saveta bezbednosti UN da ponovo uvede sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa.

Foto: Tanjug/AP

On je poručio da takve mere moraju postati pravilo za sve države koje ugrožavaju globalnu bezbednost.

- Iran je godinama ignorisao zahteve Međunarodne agencije za atomsku energiju i time podrivao nuklearni poredak. Isto važi i za Rusiju koja je zauzela Zaporošku nuklearku i pretvorila je u globalnu nuklearnu pretnju - naveo je Zelenski.

Foto: Printscreen

Zelenski je pozvao međunarodnu zajednicu da pokaže istu odlučnost prema Moskvi kao što je pokazala prema Teheranu, ističući da se samo doslednom primenom sankcija može zaštititi svetski poredak.

Podsećamo, Ujedinjene nacije su u nedelju u ranim jutarnjim časovima ponovo uvele sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, čime je Islamska Republika dodatno gurnuta u duboku ekonomsku krizu.





