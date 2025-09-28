"KAO ŠTO STE UDARILI PO IRANU, TAKO UDARITE I PO RUSIJI“: Zelenski pozdravio sankcije Teheranu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski pozdravio je odluku Saveta bezbednosti UN da ponovo uvede sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa.
On je poručio da takve mere moraju postati pravilo za sve države koje ugrožavaju globalnu bezbednost.
- Iran je godinama ignorisao zahteve Međunarodne agencije za atomsku energiju i time podrivao nuklearni poredak. Isto važi i za Rusiju koja je zauzela Zaporošku nuklearku i pretvorila je u globalnu nuklearnu pretnju - naveo je Zelenski.
Zelenski je pozvao međunarodnu zajednicu da pokaže istu odlučnost prema Moskvi kao što je pokazala prema Teheranu, ističući da se samo doslednom primenom sankcija može zaštititi svetski poredak.
Podsećamo, Ujedinjene nacije su u nedelju u ranim jutarnjim časovima ponovo uvele sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, čime je Islamska Republika dodatno gurnuta u duboku ekonomsku krizu.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
EVROPA SLEDEĆA NA UDARU? Zelenski upozorava da se rat neće zaustaviti u Ukrajini
28. 09. 2025. u 08:04
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)