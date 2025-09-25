Svet

NEPOZNATI DRONOVI LETELI IZNAD FRANCUSKE: Drama u vojnoj bazi - Hitno otvorena istraga (FOTO)

В.Н.

25. 09. 2025. u 22:01

IZNAD vojne baze Murmelon-le-Gran, koja se nalazi u departmanu Marna na severoistoku Francuske, prošlog vikenda primećene su neidentifikovane bespilotne letelice, saopštili su danas francuski zvaničnici.

НЕПОЗНАТИ ДРОНОВИ ЛЕТЕЛИ ИЗНАД ФРАНЦУСКЕ: Драма у војној бази - Хитно отворена истрага (ФОТО)

Foto: Iks/WarNewsPL

Prema rečima predstavnika vlasti, reč je o malim bespilotnim uređajima, a ne o vojnim dronovima.

Ovaj incident je okarakterisan kao "izuzetan", a vlasti naglašavaju da trenutno nema razloga da se smatra da je reč o aktivnosti stranih država, prenosi RFI.

Lokalni mediji izveštavaju da se ovaj incident dogodio noću između nedelje, 21. septembra i ponedeljka, 22. septembra.

Pošto su primetili nekoliko neidentifikovanih dronova, otvorena je istraga, i preduzete bezbednosne mere.

Teritorija ove francuske vojne baze prostire se na više od 10.000 hektara.

Incident u Francuskoj dolazi u trenutku kada je nekoliko evropskih zemalja prijavilo slične provokacije u vazdušnom prostoru.

Prethodnih dana navodno ruski dronovi su narušili vazdušni prostor Poljske, Rumunije i Estonije.

Takođe, ove sedmice izdato je upozorenje zbog nepoznatih bespilotnih letelica koje su primećene iznad vojnim objekata u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je dovelo do privremenih zatvaranja aerodroma.

(Agencije)

