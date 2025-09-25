LAVROV: NATO i EU su u ratu sa Rusijom

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da NATO i Evropska unija vode rat protiv Rusije „koristeći Ukrajinu kao posrednika“ i da „direktno učestvuju“ u sukobu.

Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Lavrovljeva poruka objavljena je na javnom Telegram kanalu i nastavak je čestih tvrdnji Kremlja da zapadna vojna i finansijska pomoć Ukrajini predstavlja direktnu neprijateljsku akciju protiv Rusije.

Izjava dolazi u trenutku kada su zabeleženi novi upadi ruskih dronova i aviona u vazdušni prostor članica NATO-a. Alijansa je u utorak upozorila Moskvu da je spremna da brani „svaki pedalj teritorije“ nakon što je Estonija prijavila narušavanje svog vazdušnog prostora.

Sličan incident dogodio se početkom meseca u Poljskoj, kada je oko 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor. Danska je ove nedelje prijavila pojavu više dronova u blizini kritične infrastrukture, a u njenoj priobalnoj zoni otkriven je i ruski desantni brod.

Reakcija Kremlja na Trampov zaokret

Kremlj je reagovao i na izjavu predsednika SAD Donalda Trampa, koji je Rusiju nazvao „tigrom od papira“ i poručio da Vladimir Putin „ceni njegove napore u rešavanju rata u Ukrajini“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov uzvratio je da je Rusija „medved, a ne tigar“ i dodao:

- Ne postoji medved od papira.

Komentarišući Trampovu izjavu da Ukrajina može da povrati sav okupirani teritorij pod svoju kontrolu, Peskov je naglasio da „ruske snage napreduju na svim frontovima u Ukrajini“ i dodao da je „dinamika rata očigledna“.

Sastanak Putina i Zelenskog?

Peskov je takođe govorio o mogućnosti susreta ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog. Prema njegovim rečima, „sastanak bez adekvatne pripreme bio bi PR predstava unapred osuđena na propast“.

Tramp je prethodno poručio da zemlje članice NATO-a treba da obaraju ruske avione koji krše njihov vazdušni prostor. Takođe je istakao da veruje kako Ukrajina, uz podršku Evropske unije i NATO-a, može da vrati sav teritorij koji je Rusija zauzela od početka invazije – iako je ranije tvrdio da će i Kijev i Moskva morati da se odreknu dela teritorija kako bi se postigao mir.