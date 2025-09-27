KADA ĆE SARKOZI OTIĆI U ZATVOR: Evo šta kaže francuski zakon

Sud u Parizu naložio je da bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi, osuđen u aferi "Gadafi" bude stavljen iza rešetaka.

Foto: Printskrin

Francuski zakon nalaže da osuđeni, u ovom slučaju bivši šef države, poziv od tužioca treba da dobije u roku najdužem od mesec dana. Već je određeno da će morati da se javi sudiji 13. oktobra.

Sudija za primenu kazne zatim treba da mu odredi datum i mesto odsluženja u periodu od četiri meseca. To znači da bi Sarkozi u zatvor mogao ide najkasnije 13. februara sledeće godine. Ali, to može da se dogodi i mnogo brže.

Sud je Sarkozija osudio na pet godina zatvora, zbog udruživanja u cilju izvršavanja krivičnih dela u okviru afere "Gadafi". To je učinjeno iako nije dokazano da je Gadafijev novac služio za finansiranje njegove predizvorne kampanje 2007. godine. Protiv bivšeg predsednika su zato odbačene optužbe za pronveru i korupciju. Ali, činjenica da se udružio u kriminalnu grupu koja je to pokušala, Sarkozija je odvela pet godina iza rešetaka.

Sarkozi već nosi nanogvicu zbog presude iz drugog procesa na godinu dana zatvora, zbog pokušaja podmićivanja sudije u aferi prisluškivanja "Bigmalion".

Odluka da Sarkozi odlazi u zatvor je s odloženim dejstvom, što znači da ga policajci nisu odmah odveli iz sudnice, već će morati sam da se javi na izvršavanje kazne, odakle će moći da podnese žalbu.