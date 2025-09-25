PREKO 1000 DECE U ŠKOLI SE OTROVALO: Ovo nije prvi slučaj, oglasila se Vlada Indonezije

VIŠE od 1.000 dece otrovalo se posle besplatnog školskog ručka u Indoneziji, saopštile su lokalne vlasti.

Profimedia

Prema rečima direktorke Zdravstveno centra u oblasti Čipongkor u Zapadnoj Javi, Jujun Sariotime od ponedeljka do srede otrovano je ukupno 1171 dete.

Međutim, ovo nije prvi slučaj masovnog trovanja.

Samo prošle nedelje u istoj provinciji, Zapadna Java i u Centralnom Sulavesi, došlo je do trovanja više od 800 učenika.

Predsednik Prabovo predstavio je program koji ima za cilj da obezbedi besplatne obroke za 80 miliona školske dece kao jedan od glavnih ciljeva svog mandata.

Talas masovnih trovanja doveo je do poziva nevladinih organizacija da se program hitno obustavi usled zdravstvenih rizika, na šta je ministar za osnaživanje zajednice Muhaimin Iskandar odgovorio da "nema govora".

Deca koja su se otrovala žalila su se na: bolove u stomaku, vrtoglavicu, mučninu i otežano disanje, što nije tipično za klasično trovanje hranom.

Uzrok prethodnih incidenata bio je, prema svemu sudeći, nemar u pripremi hrane, uključujući upotrebu pokvarenih sastojaka, kao što je u jednom slučaju bilo i prženje ajkulinog mesa.

Ove nedelje, školski obroci koji su izazvali trovanje sadržali su piletinu u soja sosu, prženi tofu, povrće i voće.

Šef Indonežanske nacionalne agencije za ishranu, Dadan Hindajana, saopštio je da je trovanje u Čipongkoru rezultat tehničke greške službe zadužene za snabdevanje hranom, kao i da je rad te jedinice suspendovan.

Zvaničnici su usled trovanje u Čipongkoru proglasili vanredno stanje kako bi reakcija države bila brža i obuhvatnija.

Prema podacima Nacionalne agencije za narkotike, od januara do 22. septembra zabeleženo je 4.711 slučajeva trovanja dece u okviru ovog programa sa najvećim brojem na ostrvu Java, dok je prema podacima nevladine organizacije Indonežanska mreža za nadgledanje obrazovanja (JPPI), broj obolele dece znatno veći sa 6.452 slučaja.

– Ovaj nenormalan broj slučajeva zahteva da vlada proglasi epidemiju i privremeno obustavi program radi temeljne procene - rekao je koordinator JPPI, Ubaid Matradži.

Jedan od predloga je da se sredstva umesto državnim službama direktno uplaćuju roditeljima, kako bi oni sami spremali hranu deci, što je Vlada odbila.

U prvoj fazi, koja je počela u januaru, besplatni obroci stigli su do 550.000 učenika u 26 provincija.

(Bi-Bi-Si)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde