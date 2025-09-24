"POZICIJA UKRAJINE SE POGORŠAVA SVAKIM DANOM" Kremlj: Lavrov će Rubiju preneti prave informacije
JASNO je da su izjave američkog predsednika bile pod uticajem Zelenskog, kaže portparol Kremlja
Ekonomija Rusije u potpunosti zadovoljava potrebe Specijalne vojne operacije, bez obzira na hiljade sankcija koje su joj uvedene – što se vidi i na bojnom polju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Uprkos desetinama hiljada sankcija, naša ekonomija je stabilna, predvidiva i socijalno orijentisana. Država sprovodi i planira socijalnu politiku za godine koje dolaze. Ekonomija funkcioniše na način koji u potpunosti zadovoljava potrebe Specijalne vojne operacije - istakao je Peskov.
Na pitanje novinara da prokomentariše navode američkog predsednik Donalda Trampa kako Rusija navodno vodi "besmislen" sukob, Peskov je odgovorio da su stavovi Moskve u potpunoj suprotnosti sa izjavom Trampa koja je usledila nakon njegovog sastanka sa Vladimirom Zelenskim.
- Ovaj sukob nije besciljan, već je usmeren na bezbednost države i otklanjanje uzroka krize i povezan je sa nespremnošću Evropljana i prethodne američke administracije da poštuju interese Rusije - naglasio je Peskov.
On je ocenio da je jasno da su ovakve tvrdnje američkog predsednika bile pod uticajem Zelenskog, ali da će ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov preneti prave informacije državnom sekretaru Marku Rubiju.
Još jednom je podvukao da je ruski predsednik Vladimir Putin otvoren za pronalaženje rešenja sukoba, ali ne nailazi na odgovor ukrajinske strane.
- Kijevski režim je zauzeo pasivni stav, demonstrirajući svojim saradnicima da su sposobni da se bore. Ali njihov položaj će se pogoršavati sa svakim danom koji prolazi. Dinamika na frontu je jasna - zaključio je Peskov.
(RT)
Preporučujemo
"PEHOVI" SE (NE)DEŠAVAJU SLUČAJNO: Zašto je Tramp morao peške u UN
24. 09. 2025. u 11:39
KREMLj ODGOVORIO TRAMPU: Rusija nije papirni tigar nego pravi medved
24. 09. 2025. u 09:53
GAZI JE POTREBNO VIŠE OD VOJNOG REŠENjA: Makron u Njujorku upozorio Trampa
24. 09. 2025. u 07:35
"TO NIJE DOVOLjNO!" Medeved poslao poruku Trampu posle njegovog govora u UN
23. 09. 2025. u 22:53
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)