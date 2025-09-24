JASNO je da su izjave američkog predsednika bile pod uticajem Zelenskog, kaže portparol Kremlja

Foto: Profimedia

Ekonomija Rusije u potpunosti zadovoljava potrebe Specijalne vojne operacije, bez obzira na hiljade sankcija koje su joj uvedene – što se vidi i na bojnom polju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Uprkos desetinama hiljada sankcija, naša ekonomija je stabilna, predvidiva i socijalno orijentisana. Država sprovodi i planira socijalnu politiku za godine koje dolaze. Ekonomija funkcioniše na način koji u potpunosti zadovoljava potrebe Specijalne vojne operacije - istakao je Peskov.

Na pitanje novinara da prokomentariše navode američkog predsednik Donalda Trampa kako Rusija navodno vodi "besmislen" sukob, Peskov je odgovorio da su stavovi Moskve u potpunoj suprotnosti sa izjavom Trampa koja je usledila nakon njegovog sastanka sa Vladimirom Zelenskim.

- Ovaj sukob nije besciljan, već je usmeren na bezbednost države i otklanjanje uzroka krize i povezan je sa nespremnošću Evropljana i prethodne američke administracije da poštuju interese Rusije - naglasio je Peskov.

On je ocenio da je jasno da su ovakve tvrdnje američkog predsednika bile pod uticajem Zelenskog, ali da će ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov preneti prave informacije državnom sekretaru Marku Rubiju.

Još jednom je podvukao da je ruski predsednik Vladimir Putin otvoren za pronalaženje rešenja sukoba, ali ne nailazi na odgovor ukrajinske strane.

- Kijevski režim je zauzeo pasivni stav, demonstrirajući svojim saradnicima da su sposobni da se bore. Ali njihov položaj će se pogoršavati sa svakim danom koji prolazi. Dinamika na frontu je jasna - zaključio je Peskov.

(RT)