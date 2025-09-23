Svet

TUSK NAJAVIO: Poljska otvara granicu sa Belorusijom

23. 09. 2025. u 15:58

POLjSKE vlasti ponovo će otvoriti granične prelaze sa Belorusijom u noći 25. septembra, objavio je poljski premijer Donald Tusk.

Foto: AP photo/Darko Bandić

- Za dan i po, u ponoć između srede i četvrtka, granični prelazi će biti otvoreni - saopštio je Tusk pre početka sastanka vlade.

Poljska je zatvorila granicu u noći 12. septembra, navodeći da je odluka doneta zbog početka rusko-beloruskih vojnih vežbi „Zapad 2025“. Ove vežbe su završene 16. septembra.

(Sputnjik)

