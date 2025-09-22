OTKAZALE KOČNICE: Sudarila se dva kamiona, jedan udario u kuću (FOTO)
DVA kamiona sudarila su se danas kod Kopra, a potom je jedan udario u kuću pored puta i delimično je srušio, a u udesu je teško povređen 44-godišnji državljanin BiH.
Saobraćajna nezgoda dogodila se u Svetom Antonu, neposredno pre 16.00 časova, kada je jedan od dva kamiona, koja su se vozila sa deponije prema Kopru, izgubio kontrolu nad kočnicama i udario u drugi ispred sebe, a on u kuću pored puta.
Policija je utvrdila da je državljanin BiH vozio kamion kroz naselje Sveti Anton kada je primetio da mu kočnice ne rade. Vozilo je ubrzalo i na kraju udarilo u zadnji deo kamiona ispred sebe, kojim je upravljao četrdesetogodišnji stanovnik Kopra.
Nakon sudara, kamion se prevrnuo i udario u stambeni objekat pored puta. U tom trenutku, iz suprotnog smera naišao je putnički automobil čiji vozač nije mogao da izbegne sudar.
Lakše je povređen jedan vozač kamiona, a teške povrede zadobio je 44-godišnji državljanin BiH, dok su 45-godišnji muškarac iz okoline Kopra u životnoj opasnosti, kao i vozač prevrnutog kamiona, koji je ostao zarobljen u vozilu, prenosi RTV Slovenija.
Žena koja je vozila automobila i njen šestogodišnji saputnik zadobili su lakše povrede.
- Sreća je što nikoga nije bilo u kući. Kuća je uništena - rekao je vođa intervencije Luka Franca iz vatrogasne brigade i dodao da će stručnjaci da procene stabilnost kuće.
(SRNA)
