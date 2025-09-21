Svet

ZAHAROVA ODGOVORILA MAKRONU: Neće biti haosa

В.Н.

21. 09. 2025. u 22:02

PORTPAROLKA Ministarstva spoljnih poslova Rusije je reagovala na izjavu francuskog predsednika u kojoj on navodi da konfiskacija zamrznute suverene imovine Rusije nije moguća bez kršenja međunarodnog prava što bi moglo dovesti do "početka potpunog haosa".

ЗАХАРОВА ОДГОВОРИЛА МАКРОНУ: Неће бити хаоса

Foto: AP

Ako se zamrznuta imovina Rusije zapleni u Evropi, neće biti haosa, već veoma oštrih mera Rusije, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova reagujući na izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona da "konfiskacija zamrznute suverene imovine Rusije nije moguća bez kršenja međunarodnog prava što bi moglo dovesti do početka potpunog haosa", prenose RIA Novosti.

On je naglasio da ćemo poštovati međunarodno pravo.

- Mi smo predvidljivi i nećemo učiniti ništa nemoguće sa ovom zamrznutom imovinom -  naglasio je Makron.

Dodao je i da "evropske zemlje rade na prekidu isporuke ruskih energenata".

Američki predsednik Donald Tramp ranije je istakao da "evropske sankcije Rusiji nisu dovoljno stroge, budući da EU i dalje nastavlja da kupuje energetske resurse od Moskve".

(RT)

