POGLEDAJTE SNIMAK SA MESTA TRAGEDIJE U MOSKVI: Urušila se škola, ima mrtvih (VIDEO)
U ISTOČNOM delu Moskve, u ulici Znamenskaja 12/4, došlo je do teške nesreće tokom radova na rekonstrukciji zgrade srednje škole №1080 "Ekopolis". Četiri sprata objekta su se urušila, a prema zvaničnim podacima poginula su najmanje dva radnika, dok se strahuje da bi još šestoro moglo biti zatrpano ispod ruševina.
Ruski Info24 prenosi da je jedan radnik preminuo na licu mesta, dok je drugi izvučen živ, ali je kasnije podlegao povredama.
Prema informacijama agencije TASC, urušavanje se dogodilo tokom građevinskih radova na rekonstrukciji škole, a obrušila su se četiri sprata. Zvanično je potvrđena smrt dva radnika. Prema navodima lokalnih medija postoji mogućnost da je do šest osoba ostalo ispod ruševina.
Moskovsko Javno tužilaštvo saopštila je da je pokrenuta procesna provera povodom urušavanja škole, potvrđujući da su u nesreći stradala dva radnika.
Nadležni su istakli da je spasavanje ljudi pod ruševinama prioritet, dok će istraga utvrditi da li je tragedija posledica propusta tokom radova ili lošeg stanja objekta.
Pogledajte snimak sa mesta nesreće:
(TASS)
