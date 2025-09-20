ZELENSKI IMA NOVI PLAN: Ako Putin odbije da se sastane pozvaću Trampa da učini jednu stvar

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski najavio je danas da će pozvati američkog predsednika Donalda Trampa da uvede sankcije Rusiji, kada se budu sastali sledeće nedelje u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, a na saveznike Ukrajine je apelovao da "prestanu da gube vreme".

Foto: Profimedia

Zelenski je na konferenciji za novinare u svom kabinetu u Kijevu rekao da očekuje uvođenje daljih sankcija Rusiji, ako predsednik te zemlje Vladimir Putin odbije da se sastane sa njim ili da se dogovori o prekidu vatre, prenosi danas "Gardijan".

"Ako se rat nastavi i ne bude pomaka ka miru, očekujemo sankcije", rekao je Zelenski.

Tramp je više puta pretio da će preduzeti mere protiv Rusije, a prošle nedelje je rekao da su Sjedinjene Američke Države spremne da "uvedu velike sankcije" Rusiji, ali tek nakon što se sve zemlje NATO-a slože da prestanu da kupuju naftu od Rusije i da uvedu carine Kini.

Zelenski je, komentarišući aktuelnu situaciju u vezi sa uvođenjem novih sankcija Rusiji, rekao da "povezivanje" mogućih američkih sankcija sa zahtevima evropskim zemljama da prve deluju znači "usporavanje pritiska na Putina".

"Predsednik Tramp očekuje snažnu akciju od Evrope. Mislim da gubimo mnogo vremena ako se ne uvedu sankcije ili se ne preduzmu neki koraci, što i te kako očekujemo od njega (Trampa)", istakao je Zelenski.

Zelenski je kazao da želi da "cela Evropa" uvede sankcije Rusiji, kao i da bi Tramp mogao da "podstakne" evropske zemlje da urade više, uz ocenu da bi, prema njegovim rečima proruska vlada Slovačke verovatno odgovorila na američki pritisak.

"Svi gledaju u Sjedinjene Države", rekao je on.

Ukrajinski predsednik je ponovio svoju spremnost da se sastane sa Putinom u bilo kom formatu, nasamo, ili na sastanku kome bi prisustvovao i američki predsednik.

On je najavio da će tokom predstojeće posete Njujorku takođe tražiti pojašnjenje o tome koje su bezbednosne garancije SAD spremne da pruže kao deo mirovnog sporazuma.

Zelenski je rekao i da će se njegova supruga Olena "najverovatnije" sastati sa Melanijom Tramp u Njujorku, kao i da će sa njom razgovarati o povratku ukrajinske dece koju je otela Rusija.

Ocenio je da će se ruska kriza sa gorivom, koja je dovela do dugih redova za benzin u nekim delovima zemlje, pogoršati, ističući da Kijev smanjuje razliku u odnosu na Moskvu u proizvodnji dronova, ali da je Ukrajini potrebno više novca za finansiranje domaće proizvodnje oružja.

(Tanjug)

