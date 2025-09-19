RUSI ZASULI KIJEV BALISTIČKIM RAKETAMA: Čuju se eksplozije

U KIJEVU i nizu regiona Ukrajine večeras je proglašena vazdušna uzbuna zbog pretnje balističkih raketa sa teritorije Brjanske oblasti Rusije, saopštilo je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo.

- Pretnja upotrebe balističkog oružja iz Brjanska, u regionima gde je proglašena uzbuna - navodi se u saopštenju Oružanih snaga Ukrajine.

Ukrajinski portal Telegraf javlja da su se snažne eksplozije čule u Kijevskoj i Černigovskoj oblasti.

Prethodno su glavni grad i predgrađa Kijeva napadnuti balističkim raketama. Oko 21:45, Rusija je po drugi put napala Černigovsku oblast, navodi Telegraf.

Sa lokacija za praćenje saobraćaja prijavljene su eksplozije u različitim delovima Kijevske oblasti, prenosi RBK Ukrajina.

Takođe postoje izveštaji o mogućim balističkim udarima, koje iz nekog razloga radari slabo detektuju, navodi ukrajinski portal.

