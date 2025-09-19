TOTALNA UZBUNA NAKON RUSKOG UPADA U ESTONIJU: Na pomolu aktiviranje Člana 4 NATO pakta (FOTO)

ESTONIJA je zvanično zatražila konsultacije u skladu sa Članom 4 NATO-a zbog današnjeg kršenja njenog vazdušnog prostora od strane Rusije, saopštila je premijerka zemlje Kristen Mihal.

Foto: EPA

U objavi na Sjuu, on je potvrdio da su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor i da su ih presreli borbeni avioni NATO-a, nakon čega su „bili primorani da beže“.

„Takav prekršaj je potpuno neprihvatljiv“, rekao je Mihal.

Jutros su tri uska borbena aviona MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor.

NATO lovci su odgovorili i ruski avioni su bili primorani da se udalje.

Vlada Estonije je odlučila da zatraži konsultacije po članu 4 NATO-a.

Šta je Član 4 NATO?

Transatlantska odbrambena alijansa zasniva se na principu da je napad na jednu članicu napad na sve. Član 4 sporazuma dozvoljava bilo kojoj državi članici da formalno zatraži sastanak Severnoatlantskog saveta, glavnog tela za donošenje odluka, radi razmatranja daljih koraka.

U članku se navodi: „Strane će se konsultovati jedna sa drugom kad god je, po mišljenju bilo koje od njih, ugrožen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost bilo koje od strana.“ Ne treba ga mešati sa članom 5, koji je kamen temeljac saveza i koji oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve, što pokreće hitnu vojnu pomoć.

Prema NATO-u, diskusija o Članu 4 bi „potencijalno mogla dovesti do nekog oblika zajedničke odluke ili akcije u ime Alijanse“. Proces konsultacija je ključan jer se sve odluke donose konsenzusom. Konsultacije koje je zatražila Poljska održane su u sredu ujutru na redovnom sastanku Saveta u Briselu.

Poljska je takođe aktivirala Član 4 NATO-a 13. septembra, nakon upada više od 20 ruskih dronova u zemlju.

(Agencije)