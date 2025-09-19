KAKO JE TRAMP POMIRIO AZERBEJDŽAN I ALBANIJU? Američki predsednik zbunio svet

AMERIČKI predsednik Donald Tramp napravio je lapsus tokom posete Velikoj Britaniji kada se pohvalio da je rešio spor u oblasti Nagorno Karabah između Azerbejdžana i, kako je rekao, Albanije, misleći pri tom na Jermeniju, prenose danas mediji.

AP Photo/Alex Brandon

Kako je više stranih listova prenelo, ovo je treći put za samo nekoliko nedelja da je Tramp pomešao Jermeniiju sa Albanijom.

Tramp se na konferenciji za novinare sa britanskim premijerom Kirom Starmerom požalio na stav ruskog predsednika Vladimira Putina prema ratu u Ukrajini.

- Ja sam veoma razočaran što ovaj konflikt nije rešen - kazao je američki predsednik, preneo je Figaro.

Da bi naveo primer svoje sposobnosti u rešavanju takvih situacija, on je pomenuo sukob u Nagorno Karabahu.

- Kada samo pomislite da smo, na primer, rešili konflikt između Azerbejdžana i Albanije, koji je trajao godinama - kazao je Tramp, ne shvativši da je napravio grešku.

On je potom otkrio tajne detalje svog sastanka sa predsednicima Jermenije i Azerbejdžana, koji su prema njegovim rečima, pomogli da se sukob okonča.

- Oni su najpre sedeli na suprotnim krajevima u Ovalnoj kancelariji, daleko jedan od drugog. Nakon što smo proveli sat vremena zajedno, počeli su sve više da se približavaju, a na kraju smo se svi zajedno izgrlili - ispričao je Tramp.

Američki predsednik je 8. Avgusta potpisao memorandum razumevanja od sedam tačaka sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom i azerbejdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevim, na osnovu kojeg su se dve strane obavezale na finalni mirovni sporazum kojim je načinjen korak ka rešenju teritorijalnog spora iz 80-ih godina prošlog veka.

Tramp je tada rekao da je reč o istorijskom sporazumu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje