HELIKOPTER U KOM SU BILI TRAMP I MELANIJA PRINUDNO SLETEO: Bela kuća se hitno oglasila
Helikopter u kom su bili američki predsednik Donač Tramp i Melanija je prinudno sleteo.
Predsednički helikopter je imao hidraulični problem na putu od Čekersa do londonskog aerodroma Stansted.
Portparolka Bele kuće Karolina Livit se oglasila saopštenjem.
"Zbog manjeg hidrauličnog problema i iz predostrožnosti, piloti su sleteli na lokalni aerodrom pre nego što su stigli do aerodroma Stansted", navela je ona.
Ona je dodala da je predsednički par zatim prevezen pomoćnim helikopterom i da su se bezbedno ukrcali u avion za SAD.
(Telegraf)
