HELIKOPTER U KOM SU BILI TRAMP I MELANIJA PRINUDNO SLETEO: Bela kuća se hitno oglasila

В.Н.

18. 09. 2025. u 22:08

Helikopter u kom su bili američki predsednik Donač Tramp i Melanija je prinudno sleteo.

ХЕЛИКОПТЕР У КОМ СУ БИЛИ ТРАМП И МЕЛАНИЈА ПРИНУДНО СЛЕТЕО: Бела кућа се хитно огласила

Foto: Tanjug/AP

Predsednički helikopter je imao hidraulični problem na putu od Čekersa do londonskog aerodroma Stansted.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit se oglasila saopštenjem.

"Zbog manjeg hidrauličnog problema i iz predostrožnosti, piloti su sleteli na lokalni aerodrom pre nego što su stigli do aerodroma Stansted", navela je ona.

Ona je dodala da je predsednički par zatim prevezen pomoćnim helikopterom i da su se bezbedno ukrcali u avion za SAD.

(Telegraf)

