"NE UČESTVUJEMO U RATOVIMA, NITI IH PLANIRAMO" Vang Ji: Sankcije samo komplikuju situaciju

KINA ne učestvuje u ratovima niti ih planira, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji tokom posete Sloveniji.

"Rat ne može rešiti probleme, a sankcije ih samo komplikuju", rekao je Vang na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šeficom slovenačke diplomatije Tanjom Fajon u Ljubljani, prenosi RTV Slovenija.

On je istakao da je Kina odgovoran član međunarodne zajednice koji promoviše dijalog i mirovne pregovore.

"Kina ne teži uspostavljanju alternative postojećim strukturama u svetu, već želi da sarađuje sa svim odgovornim zemljama za bolju budućnost sveta", istakao je Vang.

Fajon je pozvala Peking da iskoristi sav uticaj koji ima na Rusiju kako bi se okončali sukobi u Ukrajini i postigao pravedan i trajan mir. Vang nije direktno odgovorio na ovu izjavu, ali je više puta rekao da Kina "teži svetu bez ratova".

On je ponovio stav Kine da su diplomatski dijalog i saradnja jedini pravi put ka rešavanju međunarodnih konflikata i da sankcije i pritisci "samo pogoršavaju situaciju", nakon što su Sjedinjene Američke Države pozvale danas svoje saveznike da uvedu tarife na kupce ruske nafte, među kojima se nalazi i Kina.

U saopštenju nakon sastanka Vang i Fajon su istakli značaj multilateralizma u međunarodnim odnosima i poštovanje principa Povelje UN.

Vang je prethodno razgovarao sa premijerom Slovenije Robertom Golobom o unapređenju odnosa dve zemlje u ekonomskoj, tako i u tehnološkoj oblasti, što će "koristiti obema zemljama".

"Vezuje nas plodna saradnja na međunarodnoj političkoj sceni, posebno u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prekid vatre i trajni mir i u Ukrajini i u Palestini su ciljevi za koje se obe zemlje zalažu", navodi se u saopštenju.

Kineskog ministra spoljnih poslova odvojeno je primila i predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar.

Kako je objavila na mreži X, ona i šef kineske diplomatije založili su se za jačanje saradnje između dve zemlje, posebno u ekonomskoj oblasti.

Takođe su razgovarali o međunarodnim pitanjima i istakli važnost multilateralizma.

