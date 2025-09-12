POLJSKA ZATVORILA GRANICU DO DALJNJEG: Počele rusko-beloruske nuklearne mreže

POLjSKA zatvorila granicu sa Belorusijom zbog rusko-beloruskih vojnih vežbi Zapad-2025 koje se održavaju nakon upada 19 ruskih dronova u Poljsku

Poljska je noćas zatvorila do daljnjeg granicu sa Belorusijom i neće je sigurno otvoriti dok se ne završe rusko-beloruski vojni manevri Zapad-2025, saopštio je noćas poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kervinjski.

- Ti manevri su upereni protiv Poljske i Evropske unije. Granicu ćemo otvoriti ali tek onda kada budu garancije da nam ne prete nikakve provokacije, nikakvo agresivno ponašanje. Naravno, zbog privrede učinićemo sve da prelazi budu zatvoreni što kraće - kazao je novinarima na graničnom prelazu Terespol Kervinjski.

Ministar je na zahtev Rusije da ne zatvara granicu poručio da sigurno granice i dva drumska i tri železnička prelaza ostaju zatvoreni sve dok ne završe rusko-beloruski vojni manevri Zapad-2025, koji su najavljeni od 12. do 16. septembra ali zapadne obaveštajne službe upozoravaju da Rusija može da ih produži.

Te redovne vojne vežbe ovog puta izazivaju zabrinutost i zbog moguće eskalacije rata u Ukrajini na neku od članica NATO i zbog poslednje provokacije Rusije kada je 19 njenih dronova u noći na 10. septembar upalo duboko u poljski vazdušni prostor, a Poljska je prvi put reagovala tako što je deo dronova oborila.

Prema nezvaničnim saznanjima nemačkih medija, pet dronova je letelo ka vojnoj bazi u Žešovu na jugoistoku Poljske preko koje ide 90 odsto zapadne pomoći Ukrajini a tu je razmeštena i nemačka baterija protivraktenog sistema patriot čiji radari su se uključili u lociranje ruskih dronova te noći.

Američki predsednik Donald Tramp u prvom konkretnijem reagovanju pokušao je sinoć da ublaži taj incident i rekao da su dronovi možda upali u Poljsku greškom.

- Nije bila greška - odgovorio je odmah Trampu na mreži X šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski, na čiji zahtev će se zbog te eskalacije krize i provokacija danas sastati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

