DEMOKRATIJA UBIJA! Likvidacija suverenih političara u režiji Zapada
U Americi je ubijen Čarli Kirk, jedan od poslednjih glasova slobode, čovek koji se usudio da kaže istinu o porobljenoj i uništenoj državi. Atentat je izveden hladnokrvno, a svi koji danas likuju nad njegovom smrću zaslužuju samo prezir i gađenje. Zaslužuju i oni što su odbili da mu odaju počast u američkom Kongresu i Evropskom parlamentu.
Ovo nije izolovan zločin. Ranije je pokušan atentat na Donalda Trampa dok je u Evropi meta bio slovački premijer Robert Fico. Nažalost nastavlja se serija napada na sve koji smeju da kažu „ne“ globalistima i lažnim liberalima. Oni glume demokrate, a zapravo finansiraju ratove, ruše suverene države i ubijaju lidere koji se bore za porodicu, tradiciju i nacionalne vrednosti.
Niko zdravorazuman ne može da poveruje da su ovo izolovani incidenti. Radi se o otvorenom ratu liberala protiv konzervativaca, naroda i svega što znači sloboda. Pod maskom ljudskih prava i tolerancije, oni šire bombe, haos i smrt.
Juče je pao Kirk, sutra može pasti bilo koja zemlja ili slobodarski lider. Videli smo pritiske na Mađarsku i Srbiju, na svakoga ko odbije da se pokloni liberalnom Vašingtonu i Briselu. Model je isti – protesti, obojene revolucije i metak.
Ovaj atentat jasno pokazuje da živimo u vremenu kada demokratija više ne postoji. Postoji samo diktatura „dobroćudnih liberala“ koji odlučuju ko sme da živi, a ko mora da umre. Ako se narod ne probudi budućnost su nam neonacistički logori, ratovi i smrt.
Piše: Nina Stojanović
